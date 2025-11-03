Стало известно, когда доллар пойдет в рост 3.11.2025, 8:15

1,434

Прогноз эксперта.

Окончание десятого месяца текущего года совпало с окончанием торговой недели Белорусской валютно-фондовой биржи. Каких курсов валют ждать в начале ноября, рассказывает финансовый аналитик myfin.by Михаил Грачев.

Ниже 3 рублей

Началась прошлая неделя с падения обменного курса доллара на -1,78% до USD/BYN 2,9270. И к окончанию торговой недели доллар почти восстановился, но по итогу недели остался в лёгком минусе на -0,07%. К началу 2025 года сохраняется снижение обменного курса доллара на -14,26%. Курс закрытия торгов в пятницу 31 октября составил USD/BYN 2,9781. При этом объём торгов за неделю сложился третьим по величине в этом году с 93,082 млн долларов, а всего за октябрь доллар торговался на второй объём в году с 354,569 млн долларов США.

Обменный курс российского рубля на торгах БВФБ за прошлую неделю вырос на +0,41%, к началу года рост курса рубля уже +10,01%. Курс закрытия прошлой торговой недели составил RUB/BYN 3,6840 за 100 российских рублей. Объём торгов на БВФБ российским рублём за прошлую неделю суммарно 23 667,650 млн рублей, или примерно 292 млн долларов США. То есть, объём торгов российским рублём на белорусской бирже за неделю сопоставим с объёмом торгов долларом США за месяц.

На формирование обменного курса доллара на белорусском валютном рынке продолжают оказывать влияние долговременные факторы, которые в некоторой степени усиливаются. Речь идёт о продолжении жёсткой линии в формировании монетарной политики Банка России и высоком спросе на рублёвую ликвидность в ущерб интереса к «недружественным» валютам.

По итогам последнего заседания Банка России оценка понижения ключевой ставки российского Центробанка снизилась, прогноз средней ставки на 2026 год со стороны регулятора повышен до 13-15% против 12-13% ранее. Таким образом, средняя ставка по депозитам в ключевых коммерческих банках России остаётся выше 15,2%, что делает привлекательным продолжение сохранения депозитных вкладов на более длительный период.

Коррекция золота

К окончанию прошлой недели на мировом финансовом рынке окончательно сформировался тренд на коррекцию цены золота, которая закончила октябрь на уровне 4013,0 USD/Oz. Напомним, что 20 октября цена унции декабрьского фьючерса на нью-йоркской COMEX поднималась до очередного исторического максимума в 4398,0 USD/Oz. После чего в течение последней декады октября корректироваться примерно на 10%.

На сегодняшний день цена золота находится в равновесном состоянии и не исключено движение котировок в ту или иную сторону. Более фундаментальным выглядит продолжение роста цены, поскольку те факторы, которые толкали металл вверх остаются в силе. Это продолжение глобальных геополитических проблем и уменьшение доверия к долларовой системе со стороны крупнейших развивающихся экономик мира.

Доллар ждет повышение

Возвращаясь на белорусский рынок можно ожидать в начале текущей недели и всего ноября в целом небольшого отката курса доллара к 3,00 рублям и немного выше. Всё-таки с точки зрения формирования государственного бюджета в России курс рубля кажется перекупленным и не исключена коррекция доллара на российском рынке к 85,0 рублям за «бакс». Значимые события в виде очередных решений Центробанка состоятся только в декабре 2025 года, поэтому до того времени возможно умеренное ослабление курса рубля. На белорусском валютном рынке это может трансформироваться в рост курса доллара до USD/BYN 3,050 – 3,080. Курс российского рубля при этом снижается до RUB/BYN 3,600 за 100 российских рублей.

Кроме всего прочего, напоминаем, что предстоящая неделя будет короткой как на белорусском, так и на российском валютном рынках. В России активные торги начнутся только со среды 5 ноября, на БВФБ закончатся в четверг, 6 ноября. Фактически, в распоряжении трейдеров будут два полноценных рабочих дня. Поэтом волатильность на рынке будет специфическая.

