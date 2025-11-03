Вучич предложил канал поставок снарядов в Украину 3.11.2025, 8:19

Александар Вучич

Сербия готова продавать боеприпасы ЕС.

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что страна имеет большие запасы и мощности по производству боеприпасов и готова поставлять их другим европейским государствам — даже если эти боеприпасы потом окажутся в Украине.

Об этом он заявил в интервью изданию Cicero.

По словам Вучича, сербские хранилища «переполнены», а производство, в частности минометных снарядов, превышает потребности многих стран.

«Наши склады полны боеприпасов, и мы производим много, особенно минометных снарядов. Мы производим больше боеприпасов, чем Франция… Боеприпасы нужны в Европе», — цитирует президента издание.

Вучич добавил, что предложил европейским партнерам заключить соглашения купли-продажи: по его словам, это «была бы феноменальная помощь европейской безопасности». На вопрос журналистов, смогут ли покупатели использовать приобретенные снаряды в Украине, президент ответил прямо: «они могут делать с ними что угодно».

