3 ноября 2025, понедельник, 10:12
Врачи рассказали, кому нужно есть орехи

  • 3.11.2025, 8:45
  • 2,830
Этот продукт богат ненасыщенными жирами, растительным белком и клетчаткой.

Регулярное употребление орехов снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти. К такому выводу пришли сотрудники Школы общественного здравоохранения Университета Лома-Линда (США). О результатах исследования сообщает портал EatingWell.

Исследование основывалось на данных, собранных в рамках проекта Adventist Health Study 2. В этом проекте приняли участие более 80 тысяч взрослых добровольцев из США и Канады.

Выяснилось, что у участников, регулярно употреблявших орехи, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний был на 14% ниже, чем у тех, кто ел их редко или вовсе избегал. Вероятность летального исхода ишемической болезни сердца у этой группы также оказалась ниже на 19%.

Наибольшую пользу, по словам ученых, приносят миндаль, кешью и грецкие орехи. При их регулярном употреблении снижение риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний достигало 17%, а от ишемической болезни сердца — 27%.

Авторы исследования отметили, что орехи богаты ненасыщенными жирами, растительным белком и клетчаткой. Дополнительно в них содержатся витамины E и B, а также минералы, укрепляющие сосуды и поддерживающие нормальный уровень холестерина.

Кроме того, эти продукты способствуют здоровью пищеварительной системы и укрепляют иммунитет. Ранее исследования показали, что кишечные бактерии и их метаболиты могут модулировать иммунную систему и снижать уровень воспаления в организме.

