3 ноября 2025, понедельник, 10:13
Трамп ответил на ядерный блеф Путина

  • 3.11.2025, 8:51
  • 2,538
Трамп ответил на ядерный блеф Путина

США начинают ядерные испытания.

США имеют «достаточно ядерного оружия, чтобы 150 раз взорвать мир», но Штаты не будут «единственной страной, которая не проводит испытания ядерного оружия».

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью CBS News. «У нас больше ядерного оружия, чем у других стран. Мы должны что-то сделать с денуклеаризацией», – сказал он.

По словам Трампа, он обсуждал этот вопрос с лидером Китая Си Цзиньпином и российским диктатором Владимиром Путиным. «У нас достаточно ядерного оружия, чтобы 150 раз взорвать мир. Россия имеет много ядерного оружия, и Китай будет иметь много», – отметил он.

При этом Трамп отметил, что не хочет, чтобы США «были единственной страной, которая не проводит испытания».

«Мы будем испытывать ядерное оружие, как это делают другие страны. Россия проводит испытания, Китай проводит испытания, но они об этом не говорят. Мы – открытое общество. Мы другие. Мы говорим об этом», – поделился планами глава Белого дома.

В конце октября Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Тогда он заявлял, что не хотел принимать такого решения, однако, по его словам, «не имел выбора».

