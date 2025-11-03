Абсурд в действии 3.11.2025, 9:02

Как бизнес в Беларуси становится крепостным.

Власти нашли новый способ держать бизнес в узде: теперь, чтобы закрыть убыточный магазин, предпринимателю, похоже, придётся не только писать заявление, но и склонить голову перед исполкомом, подавая челобитную. Без их благословения ни шагу, даже если обанкротился, пишет сайт «Белорусы и рынок».

Общественно-консультативный (экспертный) совет по развитию предпринимательства при Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, на котором присутствовали чиновники и представители бизнеса, обсудил проект постановления Совмина «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь», сообщил сайт «Экономической газеты».

Когда-то предпринимательство в Беларуси называли инициативой снизу. Теперь это больше похоже на подневольный труд сверху. Правительство решило: просто закрыть торговую точку – слишком вольно. Давали вам заработать – пора и отработать...

Добро пожаловать в крепостное право!

Документ предполагает внесение изменений в Положение о Торговом реестре и расширение перечня оснований для отказа в исключении сведений из него. То есть если решение о закрытии магазина не будет согласовано с исполкомом базового уровня, компании просто откажут.

Представители бизнеса выступили против: подобная норма создаёт правовую неопределённость и даёт чиновникам возможность вмешиваться в частные дела. По сути, государство решает, кому позволено разориться, а кого заставит работать и доживать ради отчётности, невзирая на убыточность бизнеса.

Процедуру получения согласования пока не придумали. Ни формы, ни сроков, ни оснований для отказа. Только идея: исполком должен одобрить твоё желание перестать терпеть убытки. Можно представить, как предприниматель идёт в исполком с челобитной и скромным пакетом – пирог, бутылка и квитанция «за рассмотрение вопроса».

В Директиве № 4 от 31 декабря 2010 года было записано чётко: излишнее вмешательство госорганов в предпринимательскую деятельность недопустимо. Теперь же вмешательство становится обязательной процедурой. Сначала согласуй открытие, потом работу, теперь и закрытие. Осталось утвердить график сна и отдыха по распоряжению исполкома.

Абсурд в действии.

Представим, что ИП Чапуньков держит магазин в агрогородке, где уже месяц не берут даже соль. Электричество дорожает, холодильники гудят громче кассы, поставщики требуют оплату. Чапуньков решает закрыться – логично. Но без разрешения исполкома нельзя.

Там решат и громогласно ответят: «Ты что, экономику страны подрываешь? Деревню без соли оставить хочешь?» И заставят продолжать торговлю убытками.

Бизнес в растерянности: если нельзя закрыть то, что не работает, то кто рискнёт открывать новое? Особенно в сельской местности, где дневная выручка меньше стоимости бензина до райцентра. Но кому интересны их непатриотичные рассуждения, если в отчётах будет записано: «торговля на селе идёт стабильно».

Правовая коллизия или просто маразм?

Юристы называют это правовой коллизией. Бизнес говорит проще – маразм. По факту закон разрешает тебе работать, но не даёт права прекратить предпринимательскую деятельность. Даже решение о закрытии теперь зависит не от собственника, а от чиновника, который к твоим убыткам не имеет ни малейшего отношения.

И в этом суть: право собственности в Беларуси фактически стало условным. Ты можешь владеть, но не распоряжаться.

В нормальной экономике предприниматель управляет рисками: видит, что дело не идёт – закрывает, пересматривает стратегию, спасает ресурсы. Здесь всё наоборот. Даже убытки нужно «согласовать». Это не регулирование, а административная зависимость, превращающая частное решение в милость государства.

Возникает система, где неэффективный бизнес искусственно и под принуждением заставят как-то держаться на плаву, чтобы не портить статистику и не создавать лишние «сигналы» наверх. Такая логика делает невозможным естественное обновление рынка: мёртвые магазины продолжают «жить» на бумаге, не давая появиться новым. Результат — стагнация и иллюзия стабильности.

Парадокс в том, что государство официально провозглашает поддержку предпринимательства, но на деле делает всё, чтобы бизнес боялся любого шага без санкции чиновника. Это классическая феодальная модель, где власть не отпускает никого из подданных, даже если тот сам просит разрешения умереть экономически.

Так и живём: чтобы открыть – нужно разрешение, чтобы работать – отчёт, чтобы закрыть – челобитная. Предприниматель в Беларуси больше не хозяин своего дела, а подопечный системы, которой выгодно, чтобы все оставались «на месте». Разница лишь в том, что вместо плуга и барщины теперь отчёты, реестры и согласования.

Феодализм XXI века выглядит прилично: галстуки, протоколы, заседания. Только смысл тот же – служи покорно и не дёргайся. И если раньше крепостного могли наказать плетью, то теперь его просто не исключат из Торгового реестра.

Послабления для деревень с барского плеча

Ну а чтобы показать по телевизору, что в государстве не только закручивают гайки и превращают бизнес в подневольных, принимают и документы, которые дают видимость заботы. Национальный банк Беларуси утвердил послабления для магазинов в населённых пунктах с численностью до двух тысяч человек и площадью менее двухсот квадратных метров.

Постановление № 529/24 от 25 сентября 2025 года опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Теперь сельские магазины могут не вести учёт маркированных товаров. Послабления касаются и почтовых отделений с ФАПами: медикам разрешено продавать лекарства без кассового оборудования, если в деревне нет аптеки. Новые правила будут действовать до 1 марта 2029 года.

И конечно же эти меры появились после поручения правителя Александра Лукашенко, который в августе 2025 года потребовал упростить торговлю маркированными товарами и не доводить цифровизацию «до абсурда». По сути, мелкорозничной торговле в деревнях разрешили работать как получится, лишь бы не исчезала с карты.

