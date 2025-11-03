Зло пожирает зло Антон Стариков

Владимир Соловьев

О внутривидовой борьбе Z-патриотов.

Обычного пятничного списка новых иноагентов сегодня не было, зато ряды предателей пополнились новым «патриотом», точнее, «патриоткой». Татьяна (или Тетяна) Монтян присоединилась к прокремлевскому политологу Сергею Маркову и Z-блогеру Роману Алехину.

Татьяна Монтян в 2021 году переехала из Украины, где она была адвокатом с весьма очевидной русофильской репутацией, в Россию; когда началась полномасштабная война, она поддержала Россию. С 2023 года Монтян сотрудничала с Russia Today, в телеграме у неё два канала на 416 тысяч и 47 тысяч подписчиков. В одном из них наутро после внесения в реестр террористов и экстремистов Монтян написала:

Опасно считать Шамана ничтожеством и педиковатой бездарью, воющей со сцены за 16 миллионов разового гонорара, за который можно было бы купить кучу ништяков воюющим парням на фронт.

Этим откровениям предшествовал пост доносчицы Мизулиной, которая сообщила, что направляла в отношении Монтян запросы в МВД, так как к ней «большое количество граждан обращались в связи с дискредитацией армии в публикациях блогера».

А возлюбленный Мизулиной — это так, до кучи… На своих медиа-ресурсах пропагандистка регулярно мочила собрата калибром побольше — Владимира Соловьёва, вслед за «инсайдерами в Следкоме» обвиняя его в растрате государственных миллионов, выделенных на пропаганду.

А месяц назад на Монтян завели уголовное дело за публичные призывы к экстремизму из-за фразы «охраноту мочить безо всякого сожаления», сказанной в 2022 году. В тесных отношениях с этой «охранотой» Монтян уличала и самого Соловьёва.

Да и Марков, к слову, в своём горьком иноагентстве тоже обвинил Соловьёва, который после участия политолога в азербайджанском медиафоруме, проходившем в разгар конфликта между Москвой и Баку, призывал посадить Маркова в тюрьму за измену Родине.

Z-блогер Алехин, которого заподозрили (опять Соловьёв) в отмывании денег на сборе гуманитарки и намерении получить «откат» в 50 млн рублей, тут же солидаризировался с Монтян, написал, что «тенденция даже не пугает, а уже просто расстраивает», и напомнил, что такое, мол, в истории нашей страны уже было и к хорошему не привело.

Ну надо же! Как много нам открытий чудных… С получением нового статуса Алехин в своей рефлексии вообще разошёлся не на шутку и выяснил, что российский закон об иноагентах, оказывается, в отличие от американского FARA (!), носит репрессивный характер. То ли ещё будет!

СВОи превращаются в… чужих

С путинской «вертикалью» в итоге произошло то, что рано или поздно происходит со всеми авторитарными системами: её функционеры начали жрать друг друга. Слыша в начале кровавых дел рассуждения, что однажды развязавший «спецоперацию» режим доберётся и до самых преданных путинистов и ультрапатриотов, многие презрительно отмахивались: да перестаньте, сейчас не 37-й год и вообще «не те времена». Но времена в итоге оказались теми. Выяснилось, что логику развития авторитаризма никто не отменял и Россию из неё не исключал. Теперь вчерашние «СВОи» комментируют новый статус в стиле «Товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка».

Вот возмущается Марков:

Я все 25 лет поддерживал и поддерживаю Владимира Путина –

это он узнал о «награде» от родного государства и дал верноподданническое интервью, сообщив городу и миру, что объявление его иноагентом — удар по путинским сторонникам и это недоразумение разрешится сразу же после того, как о нём доложат Путину. Уже третий месяц верный путинец Марков ходит в иноагентах. Не дошли, видимо, вести до государя.

А вот по поводу нового статуса сокрушается Алехин:

Половина моих текстов направлена против иностранного влияния. Самое абсурдное, что может быть, — признать меня иноагентом… Юридически я не имею права собирать деньги. Получается, патриота, который живёт для страны и ради страны, выдавливают из собственного же поля!

Да, действительно обидно. Служишь вот так верой и правдой кооперативу «Озеро», прикинувшемуся родиной, а тебя как последнюю Шульман прикладывают казёнными формулировками: «принимал участие в создании», «распространял недостоверную информацию».

Путинский режим в своей боязни правды сначала взялся за явных противников: выходивших на митинги россиян, антивоенных активистов, независимых журналистов; потом взялся за «жён мобилизованных», вся вина которых состояла в желании даже не видеть мужей, а просто знать, когда их можно будет увидеть.

Потом режим занялся теми, кто решил постоять в стороне, делая вид, что ничего не происходит и нарочито продолжая жить прежней жизнью. Разгон «Голой вечеринки» в декабре 2023 года с последующим публичным покаянием её участников, которые «вошли не в ту дверь», был показательной поркой для всех остальных, чтобы поняли: дверь теперь только одна.

Скандал раздули именно ультрапатриоты: как же так, наши мальчики там, под пулями и снарядами, а они тут с носком на ху… и носом в кокаине! На четвёртом году войны репрессии, наконец, дошли до тех самых ультрапатриотов, кто «25 лет поддерживал Путина», призывал разобраться с предателями и отправлял гуманитарные конвои за ленточку.

Кнут для запутинцев

Надо ли говорить, что статус иноагента, а теперь ещё и террориста-экстремиста — отличный кнут для тех запутинцев, кто хоть и поддерживал власть, но позволял себе некоторые «стилистические вольности». Вот тут прилететь может очень многим, в диапазоне от z-военкоров до мастеров культуры. Глядишь, и режиссёр Богомолов, рассказывающий молодёжи, что война в Украине — «удача нашего поколения», и упоённо пишущий филиппики в адрес уехавших, вдруг обнаружит свою фамилию в пятничной рассылке от Минюста. Идеологическое чутьё — вещь, конечно, хорошая, но оно ведь и раньше многих, как мы знаем, не спасало.

Кстати, для показательных расправ, нацеленных на внутреннюю аудиторию, поиск идеологических врагов среди оставшихся — занятие куда более продуктивное и благодарное, чем среди уехавших. Последним как от иноагентского, так и от террористического статуса в большинстве своём ни холодно ни жарко. И реагируют они как тот еврей из старого анекдота, которого соседи по коммуналке поносили в его отсутствие: когда меня нет дома, пускай меня таки хоть бьют!

Вместо извинений и покаяний перед народными массами — реплики вроде «пусть жопу себе маркируют». С такой публикой каши не сваришь.

А эти пламенные Zoppo — вот они, только руку протяни. И недвижимость в Москве, и гонорары, и театр на госфинансировании. Жри — не хочу. Тут и валяние в ногах будет, и торжественные клятвы в верности товарищу Путину.

И, конечно, доносы, доносы на друзей, коллег и родственников.

Скоро мы увидим четвёртого, пятого и последующих иноагентов и экстремистов из числа сторонников «русского мира», неудачно отклонившихся от генеральной линии партии или просто перешедших кому-то дорогу в процессе внутривидовой борьбы. Аппетит, как известно, приходит во время еды, и этот жабогадюкинг мы ещё будем наблюдать во всей красе.

«Аку ва аку о куу» — сформулировал меньшиковский Фандорин в экранизации «Статского советника». Зло пожирает зло. Не будем мешать.

Антон Стариков, The Moscow Times

