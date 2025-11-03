О чем Лукашенко говорил за закрытыми дверями с посланником Ватикана 3.11.2025, 9:21

За шутками диктатора скрывается крайняя жестокость.

Неделю назад правитель в который раз встретился с прибывшим в страну Клаудио Гуджеротти. В 2011–2015 годах он был апостольским нунцием в Беларуси, т.е. послом Ватикана. В последние годы его карьера пошла вверх. Теперь Гуджеротти — кардинал и префект Дикастерии по делам Восточных церквей, пишет «Салiдарнасць».

Священник и дипломат входит в группу самых влиятельных людей в Ватикане. Например, он не только участвовал в избрании нового Папы, но и упоминался изданием Bild в числе претендентов на престол.

Лукашенко бросился шутить, увидев входящего в его рабочий кабинет Гуджеротти:

– Не можно, а нужно, господин кардинал. Привет! Как жив-здоров?

Правитель также отметил:

– В любое время приезжайте. Я не знаю, какая виза ему нужна. Он у нас белорус фактически.

Внешне дружеские и тёплые отношения Лукашенко и Гуджеротти демонстрировали и раньше. Например, в 2015 году во время выступления в парламенте Лукашенко пошутил:

– Я спрашиваю у наших религиозных деятелей, которые агитируют за семью, а сколько у вас детей, ваше святейшество, высокопревосходительство? «Няма», — отвечают. Как ты можешь агитировать за семью, если своих не имеешь? Чувствую, где-то втихаря косячат на стороне. И я даже знаю, что косячат.

В этот момент камера выхватила из числа зрителей Гуджеротти, который смеялся активнее всех.

Лукашенко не раз публично благодарил Гуджеротти за его хорошее отношение к Беларуси («Мы никогда не встречали такого понимания и поддержки от послов Ватикана, как от вас»). Однако за их вроде бы дружеским общением, похоже, скрываются вовсе не приятные дела.

Во время работы в Беларуси Гуджеротти встречался с политзаключёнными и помогал выйти на свободу обвинённому в шпионаже ксендзу Владиславу Лазарю. Ватикан отблагодарил Лукашенко, пригласив его на встречу к Папе Франциску в 2016-м.

Неделю назад Лукашенко и Гуджеротти обнимались и шутили на фоне того факта, что белорусские силовики бросили в тюрьму монаха Гжегожа Гавела, ксендзов Анджея Юхневича (13 лет колонии) и Генриха Околотовича (11 лет). Все они признаны политзаключёнными.

Более того, как недавно сообщила норвежская правозащитная организация Forum 18, КГБ пытался использовать Околотовича, чтобы скомпрометировать апостольского нунция Ватикана (ранее, напомним, эту должность занимал Гуджеротти).

Есть и другие факты: за последние годы десятки ксендзов подверглись в Беларуси репрессиям, по итогам 2023-го наша страна заняла второе место в мире по количеству их арестов.

Другими словами, за шутками Лукашенко скрывается крайняя жестокость. Поэтому заявления Гуджеротти не должны удивлять. Например, в интервью госТВ он заявил:

– Я хочу поблагодарить Беларусь, белорусов. Ваша позиция всегда была такая: не вмешиваться в эту войну (России против Украины. — С.), наоборот — предотвращать её. Я уверен, что сейчас необходим следующий шаг, и чтобы Европа это поняла, чтобы было желание диалога. Роль Беларуси как моста фундаментальна для геополитических факторов.

Правитель вновь доказывает: он готов пойти и идёт на многое, чтобы, распоряжаясь судьбами людей, заставить Ватикан помочь ему прорвать внешнеполитическую блокаду.

