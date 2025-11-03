Белорусов в России оставляют без интернета на сутки 3.11.2025, 9:34

Белорусские власти до сих пор не нашли решение.

Беларусь обсуждает с Россией ограничения на работу сим-карт при въезде на территорию соседней страны.

Об этом сообщил первый заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач в эфире госТВ.

«Надеемся, что мы сможем выработать решение, чтобы всё-таки максимально быстро снять это ограничение», – сказал чиновник.

Он также назвал решение российских властей неожиданным, хотя оно принималось органами, ответственными за национальную безопасность.

«Голосовая связь полностью остаётся, просто на 24 часа ставится фильтр, который не позволяет получать услуги передачи данных, то есть доступа к интернету… Конечно, это много, особенно если мы понимаем, что человек приезжает всего на сутки», – добавил Павел Ткач.

По словам первого замминистра, оторвать человека от социальных сетей на сутки – это испытание, ведь мы привыкли быть в информационном пространстве постоянно.

Напомним, с 6 октября 2025 года российские операторы связи ввели обязательную суточную блокировку для абонентов в роуминге.

