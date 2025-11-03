Археологи обнаружили новый вид древней рыбы 3.11.2025, 9:53

Они выживали в экстремальных условиях.

В Китае археологи обнаружили новый вид древней рыбы — Whiteia anniae, принадлежащий к группе целакантов, пишет New Voice.

Эта находка, датированная примерно 249 миллионами лет, значительно расширяет представление об эволюции целакантов и их распространении в период раннего триаса. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Целаканты — это древние лопатеперовые рыбы, которые считаются одними из самых стабильных по форме позвоночных. Их эволюционная история начинается еще с девонского периода и охватывает сотни миллионов лет. В наше время существует только два вида — Latimeria chalumnae и Latimeria menadoensis, но ископаемые представители, такие как Whiteia anniae, продолжают открывать новые страницы в истории этой группы.

Новый вид был найден в морских отложениях раннего триаса в районе Маошанькоу, провинция Аньхой. Это старейший представитель рода Whiteia, обнаруженный в Азии, и он играет важную роль в понимании того, как целаканты распространялись между континентами. Находка также помогает заполнить пробел между мелкими видами, известными из Европы и Африки, и крупными представителями, найденными в Северной Америке.

Размеры Whiteia anniae составляли от 41 до 46 сантиметров, что значительно больше других видов рода Whiteia, которые обычно имели длину от 11,5 до 27 сантиметров. Это свидетельствует о большем разнообразии в размерах целакантов, чем считалось ранее. Например, Whiteia giganteus, найденный в Техасе, имел длину более 100 сантиметров. Такие данные позволяют лучше понять, как менялся размер тела в пределах рода Whiteia в зависимости от среды обитания.

Целаканты привлекают внимание ученых не только своей древностью, но и способностью выживать в экстремальных условиях. Они пережили четыре больших вымирания, в том числе пермско-триасовое, которое уничтожило около 90% видов на Земле. Их анатомия — в частности лопастевидные плавники и особая дыхательная система — делает их уникальными среди рыб и важными для изучения перехода от водной к наземной жизни.

Открытие Whiteia anniae также подтверждает, что форма тела целакантов была более разнообразной, чем считалось ранее. Это противоречит представлению об их морфологической консервативности. Географическое расширение рода Whiteia в Азии свидетельствует о том, что эти рыбы были распространены шире, чем предполагалось, и могли адаптироваться к различным экологическим условиям.

Способность целакантов выживать в течение миллионов лет и преодолевать глобальные катастрофы остается одной из самых больших загадок эволюции. Ученые предполагают, что их выживание могло быть связано с особенностями анатомии и глубоководным образом жизни. Находка Whiteia anniae может помочь лучше понять, как эти рыбы приспосабливались к изменениям окружающей среды и почему именно они смогли сохраниться до наших дней.

