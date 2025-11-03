Путин так подставился впервые
- Вадим Денисенко
- 3.11.2025, 10:01
- 1,450
Глава Кремля либо неадекватно воспринимает ситуацию, либо окружение ему врет.
Впервые за 25 лет можем говорить о признаках неадекватности восприятия реальности у Путина.
Пока это гипотеза, которая подтвердится или опровергнется в ближайшие месяцы. Но с точки зрения информационной войны у нас есть уникальный шанс изменить представление о Путине и в мире, и в России.
История с приглашением журналистов посмотреть на окружение в Покровске и Купянске абсурдна по своей сути. Если вы представляете себе линию фронта, то несложно догадаться: увидеть оцепление как таковое невозможно. Я не говорю уже о килзоне в этом районе. Другими словами, Путин предложил провести невозможную пиар-акцию.
Более того, все разведки мира понимают, что никакого окружения там не существует, а значит Путин либо неадекватно воспринимает ситуацию, либо окружение ему врет. Оба варианта являются проблемными для Путина. Но, к сожалению, информационная кампания по освещению этих признаков неадекватности Путина минимальна. А такая кампания как раз могла бы вытеснить Путина в негативное информационное поле даже в тех территориях, где Россия считается другом.
Теперь относительно того, как дальше будет развиваться ситуация. В течение следующих месяцев мы сможем понять, действительно ли Путин всё больше воспринимает реальность в искаженном состоянии. Если ситуация будет повторяться, то примерно через шесть месяцев неадекватность Путина станет общепонятной для российских элит и элит всего мира.
Я далёк от идеи переворота (до этого очень далеко), ведь перевороты в России случаются тогда, когда кто-то из окружения начинает чувствовать угрозу своей жизни. А Путин пока достаточно осторожен, чтобы этого не допустить.
В то же время создание имиджа неадекватного в прямом смысле этого слова лидера, которому врет окружение, — это уникальный шанс делегитимизации Путина в России. И я могу утверждать, что он так подставился впервые в своей президентской карьере. Главное — этот шанс не профукать.
Вадим Денисенко, «Фейсбук»