Путин так подставился впервые Вадим Денисенко

3.11.2025, 10:01

1,450

Вадим Денисенко

Глава Кремля либо неадекватно воспринимает ситуацию, либо окружение ему врет.

Впервые за 25 лет можем говорить о признаках неадекватности восприятия реальности у Путина.

Пока это гипотеза, которая подтвердится или опровергнется в ближайшие месяцы. Но с точки зрения информационной войны у нас есть уникальный шанс изменить представление о Путине и в мире, и в России.

История с приглашением журналистов посмотреть на окружение в Покровске и Купянске абсурдна по своей сути. Если вы представляете себе линию фронта, то несложно догадаться: увидеть оцепление как таковое невозможно. Я не говорю уже о килзоне в этом районе. Другими словами, Путин предложил провести невозможную пиар-акцию.

Более того, все разведки мира понимают, что никакого окружения там не существует, а значит Путин либо неадекватно воспринимает ситуацию, либо окружение ему врет. Оба варианта являются проблемными для Путина. Но, к сожалению, информационная кампания по освещению этих признаков неадекватности Путина минимальна. А такая кампания как раз могла бы вытеснить Путина в негативное информационное поле даже в тех территориях, где Россия считается другом.

Теперь относительно того, как дальше будет развиваться ситуация. В течение следующих месяцев мы сможем понять, действительно ли Путин всё больше воспринимает реальность в искаженном состоянии. Если ситуация будет повторяться, то примерно через шесть месяцев неадекватность Путина станет общепонятной для российских элит и элит всего мира.

Я далёк от идеи переворота (до этого очень далеко), ведь перевороты в России случаются тогда, когда кто-то из окружения начинает чувствовать угрозу своей жизни. А Путин пока достаточно осторожен, чтобы этого не допустить.

В то же время создание имиджа неадекватного в прямом смысле этого слова лидера, которому врет окружение, — это уникальный шанс делегитимизации Путина в России. И я могу утверждать, что он так подставился впервые в своей президентской карьере. Главное — этот шанс не профукать.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

