Чиновники хотят ввести изменения по снятию наличных в банкоматах и переводам денег 2 3.11.2025, 10:36

2,490

Головченко анонсировал нововведения.

Нацбанк планирует регулировать цены на банковские услуги — чтобы они были «экономически обоснованными» и «не было перекосов». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Банкам нужны доходы для работы и развития, в том числе чтобы платить сотрудникам. Один из источников таких поступлений — комиссионные за банковские операции, объяснил председатель Нацбанка Роман Головченко.

— Здесь должен быть некий порядок. При установлении вознаграждения по банковским операциям не должно быть какого-то произвольного подхода. Все равно должна быть какая-то регуляторика для того, чтобы люди понимали правила, по которым устанавливаются эти вознаграждения, — заявил Роман Головченко.

В Нацбанке обратили внимание, что за одни и те же операции одни банки взимают вознаграждение, другие — нет, а также порой стоимость услуг финструктур отличается.

— Поэтому мы видим необходимость в введении такого своеобразного кодекса добросовестной практики. И в то же время будем это делать не административным порядком, а путем убеждения, привлекая Ассоциацию белорусских банков для того, чтобы более менее не было перекосов.

Кроме этого глава Нацбанка высказал предложение «в ближайшее время» установить список бесплатных операций. Например, при переводе денег от одного человека другому в одном и том же банке.

— Второй блок вопросов — это непосредственно сам размер вознаграждения, который тоже людей волнует и беспокоит. В частности, например, комиссионное вознаграждение по снятию наличных в банкоматах других банков <…>. Тарифы тоже различаются от банка к банку. Мы думаем, что их надо сделать более едиными и экономически обоснованными. Поэтому тоже в ближайшее время мы такие ориентиры для банковской системы дадим, чтобы здесь, на этом рынке не было перекосов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com