закрыть
3 ноября 2025, понедельник, 11:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ прорвали оборону врага под Добропольем

  • 3.11.2025, 11:30
  • 1,394
ВСУ прорвали оборону врага под Добропольем

Оккупанты несут колоссальные потери.

Бойцы Вооруженных сил Украины продвинулись в районе Доброполья, в Донецкой области и укрепили позиции к востоку от города. Геолокационные кадры подтверждают контроль украинских сил над участками вблизи Шахово.

Анализ боевых действий на этом направлении обнародовали в Институте изучения войны (ISW). Специалисты отмечают, что украинские подразделения продвинулись на запад от села Шахово, которое расположено к востоку от Доброполья.

Российский милблогер заявлял, что бойцам ВСУ удалось взять под контроль территории возле населенного пункта Новое Шахово, которые ранее захватили оккупанты из 1-й Славянской мотострелковой бригады России. Параллельно российские оккупационные войска продолжали атаковать украинские позиции к востоку от Доброполья. Бои шли возле населенных пунктов Шахово, Маяк, Дорожное и Заповедное.

Оккупанты изменили приоритет наступлений

В ISW сообщают, что российские войска изменили приоритет наступлений с направления Константиновка-Дружковка в пользу захвата Покровска и Мирнограда. Наступление оккупантов на эти города сопровождается потерями в живой силе. По данным Института изучения войны, украинские военные отмечают, что несмотря на большие потери, на поле боя регулярно появляются новые подразделения оккупантов.

Геолокационные записи, опубликованные 1 ноября указывают на то, что оккупанты продвинулись на юго-восток от Покровска. Штурмовые действия россияне продолжали в районе Гришино, к северо-западу от города, Родинского и Сухецкого, на севере и возле Красного Лимана, Новоэкономического, Николаевки, Разино, Уюта, Бойковки и Федоровки, что на северо-востоке от Покровска.

Также 1 и 2 ноября зафиксированы атаки вблизи Мирнограда, Лисовки, Сухого Яра, Зверева, Котлиного, Удачного и Молодецкого.

По данным украинских источников, в районе Родинского и Покровска наблюдается немало уничтоженной российской техники, которую атаковали беспилотники ВСУ.

На этом же направлении наблюдается значительное количество потерь в рядах оккупантов. Россияне повторно атакуют теми же маршрутами, из-за чего несут потери. Известно, что российское командование отправляет неподготовленных бойцов в бой, чтобы отвлечь на них огонь украинских дронов или артиллерии и увидеть позиции. После этого штурмовые подразделения оккупантов пытаются вступить в бой.

Также известно, что подразделения 155-й бригады морской пехоты оккупантов потеряли боеспособность из-за потери личного состава. Их заменили 108-й мотострелковый и 68-й танковый полки.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого Ирина Халип
«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип
Путин и Лукашенко атакуют Литву
Путин и Лукашенко атакуют Литву Петр Олещук
Путин оказался в сложном положении
Путин оказался в сложном положении Виталий Портников