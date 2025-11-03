Два белоруса сыграли между собой в НХЛ 3.11.2025, 11:37

Егор Шарангович

«Калгари Флэймз» одержал выездную победу над «Филадельфией Флайерз».

Впервые в новом сезоне НХЛ белорусские болельщики увидели матч между двумя нашими соотечественниками в ночь на 3 ноября.

В одной игре в составе обеих команд появились белорусы.

В матче регулярного чемпионата «Калгари Флэймз» одержал выездную победу над «Филадельфией Флайерз» со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1).

Белорусский нападающий Егор Шарангович начал встречу в центре четвертого звена вместе с Райаном Ломбергом и Адамом Клапкой.

На 22-й минуте он отметился результативной передачей, ассистировав Джонатану Юбердо при открытии счёта.

Вторую шайбу гостей во втором периоде также забросил Юбердо, а отличился он с передач Хэнли и Уигора.

Единственный гол «Филадельфии» на 54-й минуте забил Трэвис Конекны после паса Ноа Кэйтса.

Шарангович провёл на льду 10 минут 37 секунд, из них 52 секунды в большинстве и 17 секунд в меньшинстве.

Белорус нанёс один бросок, завершил игру с показателем полезности «+1» и выиграл 0 из 4 вбрасываний.

В текущем сезоне на его счету уже 12 матчей, 4 (2+2) очка и показатель «–6». За «Филадельфию» в воротах сыграл белорус Алексей Колосов, отразивший 19 из 21 броска (90,5%) за 58 минут 12 секунд.

В нынешнем сезоне НХЛ на его счету 2 игры, коэффициент надёжности – 1,62 и 92,9% отражённых бросков.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com