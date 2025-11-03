закрыть
3 ноября 2025, понедельник, 11:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Два белоруса сыграли между собой в НХЛ

  • 3.11.2025, 11:37
Два белоруса сыграли между собой в НХЛ
Егор Шарангович

«Калгари Флэймз» одержал выездную победу над «Филадельфией Флайерз».

Впервые в новом сезоне НХЛ белорусские болельщики увидели матч между двумя нашими соотечественниками в ночь на 3 ноября.

В одной игре в составе обеих команд появились белорусы.

В матче регулярного чемпионата «Калгари Флэймз» одержал выездную победу над «Филадельфией Флайерз» со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1).

Белорусский нападающий Егор Шарангович начал встречу в центре четвертого звена вместе с Райаном Ломбергом и Адамом Клапкой.

На 22-й минуте он отметился результативной передачей, ассистировав Джонатану Юбердо при открытии счёта.

Вторую шайбу гостей во втором периоде также забросил Юбердо, а отличился он с передач Хэнли и Уигора.

Единственный гол «Филадельфии» на 54-й минуте забил Трэвис Конекны после паса Ноа Кэйтса.

Шарангович провёл на льду 10 минут 37 секунд, из них 52 секунды в большинстве и 17 секунд в меньшинстве.

Белорус нанёс один бросок, завершил игру с показателем полезности «+1» и выиграл 0 из 4 вбрасываний.

В текущем сезоне на его счету уже 12 матчей, 4 (2+2) очка и показатель «–6». За «Филадельфию» в воротах сыграл белорус Алексей Колосов, отразивший 19 из 21 броска (90,5%) за 58 минут 12 секунд.

В нынешнем сезоне НХЛ на его счету 2 игры, коэффициент надёжности – 1,62 и 92,9% отражённых бросков.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого Ирина Халип
«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип
Путин и Лукашенко атакуют Литву
Путин и Лукашенко атакуют Литву Петр Олещук
Путин оказался в сложном положении
Путин оказался в сложном положении Виталий Портников