Два белоруса сыграли между собой в НХЛ
- 3.11.2025, 11:37
«Калгари Флэймз» одержал выездную победу над «Филадельфией Флайерз».
Впервые в новом сезоне НХЛ белорусские болельщики увидели матч между двумя нашими соотечественниками в ночь на 3 ноября.
В одной игре в составе обеих команд появились белорусы.
В матче регулярного чемпионата «Калгари Флэймз» одержал выездную победу над «Филадельфией Флайерз» со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1).
Белорусский нападающий Егор Шарангович начал встречу в центре четвертого звена вместе с Райаном Ломбергом и Адамом Клапкой.
На 22-й минуте он отметился результативной передачей, ассистировав Джонатану Юбердо при открытии счёта.
Вторую шайбу гостей во втором периоде также забросил Юбердо, а отличился он с передач Хэнли и Уигора.
Единственный гол «Филадельфии» на 54-й минуте забил Трэвис Конекны после паса Ноа Кэйтса.
Шарангович провёл на льду 10 минут 37 секунд, из них 52 секунды в большинстве и 17 секунд в меньшинстве.
Белорус нанёс один бросок, завершил игру с показателем полезности «+1» и выиграл 0 из 4 вбрасываний.
В текущем сезоне на его счету уже 12 матчей, 4 (2+2) очка и показатель «–6». За «Филадельфию» в воротах сыграл белорус Алексей Колосов, отразивший 19 из 21 броска (90,5%) за 58 минут 12 секунд.
В нынешнем сезоне НХЛ на его счету 2 игры, коэффициент надёжности – 1,62 и 92,9% отражённых бросков.