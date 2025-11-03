закрыть
Белоруска Дарья Хомутянская выиграла третий турнир подряд

  • 3.11.2025, 11:45
Дарья Хомутянская

Новая звезда белорусского тенниса.

Белоруска Дарья Хомутянская (WTA №489) выиграла турнир категории ITF W15 в Ташкенте (Узбекистан), пишет «Точка».

Эта победа стала для нашей соотечественницы 15-й подряд.

Напомним, что Хомутянская не проигрывала матчи с 10 октября 2025 года. А с начала осени ее баланс составляет 29 побед при 2 поражениях.

В финале ташкентского состязания белоруска переиграла россиянку Дарью Егорову (№711) со счетом 3:6, 6:2, 6:2.

Для 21-летней минчанки победа на турнире ITF стала шестой в карьере и пятой в текущем сезоне.

Благодаря впечатляющей победной серии Дарья Хомутянская за последний месяц прибавила 177 строчек в мировой классификации.

В лайв-рейтинге WTA белоруска теперь занимает 454-ю позицию.

