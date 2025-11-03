Глава Бундесвера предлагает проверять всех молодых немцев на пригодность к службе 3.11.2025, 11:44

Страна должна знать, кого может призвать.

Главнокомандующий вооруженных сил Германии Карстен Брейер выступил против идеи введения военной лотереи, заявив, что все молодые мужчины должны проходить оценку пригодности к службе. По его словам, только полное обследование возрастных групп позволит понять, кто действительно способен служить в армии, пишет DW (перевод — сайт Charter97.org).

Брейер подчеркнул, что случайный отбор снизит мотивацию и качество подготовки солдат. Он предложил сосредоточиться на добровольной службе, которая, по его мнению, будет эффективнее, если сделать ее привлекательной и значимой. В случае нехватки добровольцев, Бундесвер, по словам генерала, должен призывать тех, кто «особенно квалифицирован и мотивирован», например, специалистов в сфере IT.

По мнению Бреюера, Германия должна быть готова к любому развитию событий, включая кризисные ситуации в Европе. Он отметил, что безопасность страны все больше зависит не только от количества солдат, но и от их профессиональной подготовки, технических навыков и моральной устойчивости. В этом контексте он подчеркнул важность формирования «армии нового типа», где служба воспринимается как часть гражданской ответственности.

В настоящее время Бундестаг обсуждает новый закон о военной службе. Внутри правящей коалиции продолжаются споры о том, какие меры предпринять, если добровольцев окажется недостаточно. Партия социал-демократов (СДПГ) настаивает на сохранении принципа добровольности, тогда как представители ХДС/ХСС выступают за частичное возвращение призыва.

Дебаты вокруг возможного восстановления воинской обязанности стали особенно острыми на фоне растущих угроз со стороны России и усилий НАТО по укреплению обороноспособности Европы. Брейер напомнил, что «страна должна знать, кого может призвать», чтобы при необходимости быстро и эффективно отреагировать на возможные вызовы безопасности.

