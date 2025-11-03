«Белорусов стало заметно меньше» 2 3.11.2025, 12:03

1,878

Кто сейчас отдыхает в подсанкционном санатории в Литве.

Директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский рассказал в эфире госТВ, как сейчас работает подсанкционный санаторий «Беларусь» в литовском Друскининкае.

Геннадий Болбатовский отметил, что санаторию приходится «подстраиваться под спрос», потому что власти Литвы не оказывают визовой поддержки белорусам.

— Сегодня санаторий работает стабильно, но количество белорусских граждан заметно уменьшилось. Потому что мы выдаем путевки всем категориям граждан без исключения, взрослым и детям, которые имеют визы и могут туда доехать, — рассказал он.

В предыдущие годы, «после проблемы и прекращения выдачи виз», в санатории ежегодно проходили лечение около 800 человек из Беларуси. В этом году, как ожидается, будет меньше — 700 человек.

