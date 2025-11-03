Белорусский режим ограничил движение фур из ЕС 3 3.11.2025, 12:25

1,850

Решение назвали «ответом на недружественные шаги» Литвы.

Перемещение по Беларуси грузовых автомобилей и тягачей, зарегистрированных в ЕС, запрещено с 4 ноября 2025 по 31 декабря 2027 года, следует из постановления белорусского правительства.

Постановление №599 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В нем отдельно прописан запрет и на перемещение прицепов и полуприцепов, зарегистрированных в Польше и Литве. Запрет распространяется и на легковые авто с польской регистрацией, которые занимаются грузоперевозками.

В постановлении есть ряд исключений.

Фуры с европейской регистрацией могут ездить от пограничных пунктов пропуска и обратно для перецепов и перегрузов. При этом нельзя использовать прицепы (полуприцепы), зарегистрированные в Польше и Литве.

Разрешается использовать фуры и прицепы на польских номерах только в том случае, когда они едут из пункта пропуска на белорусско-польском участке границы для перецепов или обратно. Аналогичная норма действует для фур и прицепов с литовской регистрацией. Можно ездить только от белорусско-литовской границы и обратно.

Перегрузы, перецепы и заправка транспортных средств разрешается в определенных местах. Их список прилагается к постановлению.

На такие меры белорусские власти пошли после того, как в ночь на 27 октября Литва фактически закрыла два оставшихся пункта пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони»). Сначала было объявлено, что это делается на неопределенный срок.

Затем 30 октября Литва заявила, что ограничения на границе будут действовать до 01:00 (по минскому времени) 1 декабря нынешнего года. Границу смогут пересекать только определенные категории граждан, среди которых, например, литовские граждане и члены их семей, едущие домой.

Не касается запрет иностранцев, прибывающих в Литву по гуманитарным визам, которые были выданы им литовскими представительствами, и граждан государств-членов Евросоюза, а также ряда других стран, входящих в Европейскую экономическую зону: Швейцарии, Андорры, Монако, Сан-Марино, Ватикана и так далее.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com