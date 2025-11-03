Белорусский режим ограничил движение фур из ЕС

Белорусский режим ограничил движение фур из ЕС3
3.11.2025, 12:25
Решение назвали «ответом на недружественные шаги» Литвы.
Перемещение по Беларуси грузовых автомобилей и тягачей, зарегистрированных в ЕС, запрещено с 4 ноября 2025 по 31 декабря 2027 года, следует из постановления белорусского правительства.
Постановление №599 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
В нем отдельно прописан запрет и на перемещение прицепов и полуприцепов, зарегистрированных в Польше и Литве. Запрет распространяется и на легковые авто с польской регистрацией, которые занимаются грузоперевозками.
В постановлении есть ряд исключений.
Фуры с европейской регистрацией могут ездить от пограничных пунктов пропуска и обратно для перецепов и перегрузов. При этом нельзя использовать прицепы (полуприцепы), зарегистрированные в Польше и Литве.
Разрешается использовать фуры и прицепы на польских номерах только в том случае, когда они едут из пункта пропуска на белорусско-польском участке границы для перецепов или обратно. Аналогичная норма действует для фур и прицепов с литовской регистрацией. Можно ездить только от белорусско-литовской границы и обратно.
Перегрузы, перецепы и заправка транспортных средств разрешается в определенных местах. Их список прилагается к постановлению.
На такие меры белорусские власти пошли после того, как в ночь на 27 октября Литва фактически закрыла два оставшихся пункта пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони»). Сначала было объявлено, что это делается на неопределенный срок.
Затем 30 октября Литва заявила, что ограничения на границе будут действовать до 01:00 (по минскому времени) 1 декабря нынешнего года. Границу смогут пересекать только определенные категории граждан, среди которых, например, литовские граждане и члены их семей, едущие домой.
Не касается запрет иностранцев, прибывающих в Литву по гуманитарным визам, которые были выданы им литовскими представительствами, и граждан государств-членов Евросоюза, а также ряда других стран, входящих в Европейскую экономическую зону: Швейцарии, Андорры, Монако, Сан-Марино, Ватикана и так далее.