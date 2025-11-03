Удары ВСУ помогли конкурентам российских НПЗ 1 3.11.2025, 12:34

1,758

Европейские компании фиксируют огромную прибыль.

Украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам в России и западные санкции помогли конкурентам российских нефтяников. Прибыль четыре крупнейших западных нефтяных компаний от операций переработки подскочила на 61% в III квартале по сравнению с предыдущим кварталом, внеся значительный вклад в увеличение совокупной прибыли на 20%, сообщает Reuters.

Идущие с июля безостановочные бомбардировки дронами российских НПЗ и экспортных терминалов привели к падению в сентябре среднесуточного вывоза нефтепродуктов на 500 000 баррелей с максимальных значений этого года. В результате Россия отправляла танкерами за рубеж лишь 2 млн баррелей в сутки, минимум не только с начала войны, но и с начала пандемии коронавируса в 2020 году, по данным Kpler.

Это способствовало росту нормы прибыли в переработке у американских Exxon Mobil и Chevron, британской Shell, французской TotalEnergies, который в общей сложности обеспечивают более 10% мирового производства нефтепродуктов, или 11 млн баррелей в сутки. У Exxon Mobil, например, прибыль подразделения энергетических продуктов увеличилась более чем на 30% в квартальном исчислении до $1,84 млрд в результате, как сообщила компания в пятницу, «перебоев с предложением» таких продуктов на мировом рынке.

У британской BP, которая отчитается о квартальной прибыли во вторник, аналогичная ситуация. Компания, которая владела почти 20% акций «Роснефти», но объявила о выходе из ее капитала после начала войны в Украине, теперь фактически зарабатывает дополнительную прибыль за счет санкций. Показатель нормы прибыли у BP вырос на 33% по сравнению со II кварталом и остается на высоком уровне в начале нынешнего.

Такая ситуация, по всей видимости, будет сохраняться еще какое-то время. Июльские санкции Евросоюза, которые должны запретить поставки в Европу нефтепродуктов, сделанных из российского сырья, уже оказали эффект в том числе подорвав производство продукции на индийском НПЗ «Роснефти», который отправлял значительные объемы в Европу. Эти поставки пришлось заменять другим производителям. Европейские санкции вступят в силу в январе и окажут дополнительную поддержку ведущим западным нефтяным компаниям в результате увеличения спроса на нероссийскую продукцию – как топливо, так и сырье для его производства.

Аналогичное влияние оказывают введенные в октябре санкции США против «Роснефти» и «Лукойла».

