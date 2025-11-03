закрыть
3 ноября 2025, понедельник, 13:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Плохая новость для Орбана

  • Сергей Таран
  • 3.11.2025, 12:55
  • 1,838
Плохая новость для Орбана
Виктор Орбан

Уговоры Будапешта не помогли.

Трамп отказал Орбану в освобождении от санкций за покупку российской нефти и тем самым подвесил экономические основы так называемой антиукраинской коалиции, о которой сейчас заговорили в Европе.

С подачи окружения Орбана СМИ начали писать о возможности альянса между Венгрией, Словакией Фицо и Чехией, где победил Бабиш, в вопросе поддержки Украины.

Главный тезис – вместо военной поддержки Украины нужно экономическое сотрудничество с Москвой. Дешевая нефть и газ имени Меркель должны стать основой этого альянса.

Эта тройка геополитических авантюристов долго и небезосновательно надеялась на поддержку Трампа, который тоже долго предлагал России выгодное экономическое сотрудничество, а с помощью таких, как Орбан, еще и расшатывал единство Евросоюза.

Однако Трамп начал разочаровываться в Путине, а на европейский энергетический рынок давно сам положил глаз. И никакие уговоры Орбана о «исключении» не помогли. Теперь тройка будет использована Трампом разве что для того, чтобы при необходимости раздражать европейских лидеров, но не более того.

Главного же – доступа к дешевым российским энергоносителям, которые должны были стать важным аргументом для избирателей Орбана и Фицо во время любых выборов – Трамп не дал.

И это логично. Как сказал бы Трамп – «Орбану нечего предложить». А словесную поддержку Трампу он и так будет обеспечивать. Теперь даже еще усерднее. Потому что лакеи становятся более прилежными, если их презирают.

Сергей Таран, «Фейсбук»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко сам сдал свою «шестерку»
Лукашенко сам сдал свою «шестерку» Евгений Афнагель
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого Ирина Халип
«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип
Путин и Лукашенко атакуют Литву
Путин и Лукашенко атакуют Литву Петр Олещук