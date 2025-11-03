Плохая новость для Орбана
- Сергей Таран
- 3.11.2025, 12:55
- 1,838
Уговоры Будапешта не помогли.
Трамп отказал Орбану в освобождении от санкций за покупку российской нефти и тем самым подвесил экономические основы так называемой антиукраинской коалиции, о которой сейчас заговорили в Европе.
С подачи окружения Орбана СМИ начали писать о возможности альянса между Венгрией, Словакией Фицо и Чехией, где победил Бабиш, в вопросе поддержки Украины.
Главный тезис – вместо военной поддержки Украины нужно экономическое сотрудничество с Москвой. Дешевая нефть и газ имени Меркель должны стать основой этого альянса.
Эта тройка геополитических авантюристов долго и небезосновательно надеялась на поддержку Трампа, который тоже долго предлагал России выгодное экономическое сотрудничество, а с помощью таких, как Орбан, еще и расшатывал единство Евросоюза.
Однако Трамп начал разочаровываться в Путине, а на европейский энергетический рынок давно сам положил глаз. И никакие уговоры Орбана о «исключении» не помогли. Теперь тройка будет использована Трампом разве что для того, чтобы при необходимости раздражать европейских лидеров, но не более того.
Главного же – доступа к дешевым российским энергоносителям, которые должны были стать важным аргументом для избирателей Орбана и Фицо во время любых выборов – Трамп не дал.
И это логично. Как сказал бы Трамп – «Орбану нечего предложить». А словесную поддержку Трампу он и так будет обеспечивать. Теперь даже еще усерднее. Потому что лакеи становятся более прилежными, если их презирают.
Сергей Таран, «Фейсбук»