Плохая новость для Орбана Сергей Таран

3.11.2025, 12:55

1,838

Виктор Орбан

Уговоры Будапешта не помогли.

Трамп отказал Орбану в освобождении от санкций за покупку российской нефти и тем самым подвесил экономические основы так называемой антиукраинской коалиции, о которой сейчас заговорили в Европе.

С подачи окружения Орбана СМИ начали писать о возможности альянса между Венгрией, Словакией Фицо и Чехией, где победил Бабиш, в вопросе поддержки Украины.

Главный тезис – вместо военной поддержки Украины нужно экономическое сотрудничество с Москвой. Дешевая нефть и газ имени Меркель должны стать основой этого альянса.

Эта тройка геополитических авантюристов долго и небезосновательно надеялась на поддержку Трампа, который тоже долго предлагал России выгодное экономическое сотрудничество, а с помощью таких, как Орбан, еще и расшатывал единство Евросоюза.

Однако Трамп начал разочаровываться в Путине, а на европейский энергетический рынок давно сам положил глаз. И никакие уговоры Орбана о «исключении» не помогли. Теперь тройка будет использована Трампом разве что для того, чтобы при необходимости раздражать европейских лидеров, но не более того.

Главного же – доступа к дешевым российским энергоносителям, которые должны были стать важным аргументом для избирателей Орбана и Фицо во время любых выборов – Трамп не дал.

И это логично. Как сказал бы Трамп – «Орбану нечего предложить». А словесную поддержку Трампу он и так будет обеспечивать. Теперь даже еще усерднее. Потому что лакеи становятся более прилежными, если их презирают.

Сергей Таран, «Фейсбук»

