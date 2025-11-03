Сэр Энтони Хопкинс: Это настоящее чудо 3.11.2025, 13:02

Энтони Хопкинс

Фото: Getty Images

Актер вспоминает свою жизнь, полную удачи и легендарных ролей.

Легендарный британский актер сэр Энтони Хопкинс, обладатель двух «Оскаров», представил в Лос-Анджелесе свою автобиографию «We Did OK, Kid» («Мы справились, малыш»), в которой откровенно рассказал о трудном детстве, борьбе с алкоголизмом и долгом пути к признанию, пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).

В интервью BBC 87-летний Хопкинс признался, что до сих пор считает свою жизнь чудом: «Я просыпаюсь утром и думаю: «Привет, я все еще здесь» — и не могу в это поверить». По его словам, успех пришел случайно, но за ним стояли упорство и любопытство к человеческой природе: «Это такое чудо — быть живым».

Актер вспоминает, что в школе его считали неудачником, а родители не верили в его способности. Именно это, по его признанию, дало ему «ядро злости и стремление доказать всем обратное». Первую роль в кино он получил благодаря совету английский актер театра и кино Питера О’Тула и уже тогда понял, что хочет уйти от театральных условностей.

Хопкинс известен своими мощными, но сдержанными ролями — от Ганнибала Лектера до больного деменцией отца в фильме «Отец». Его главный принцип актерской игры — «не играть, быть неподвижным, простым, экономным».

В книге он также признается в тяжелых периодах жизни, алкоголизме и разрыве с дочерью Абигейл, что остается для него «огромным источником боли». Исполняя роль короля Лира, он впервые остро осознал, как глубоко ее обидел.

Сегодня Хопкинс живет в США со своей третьей женой Стеллой Арройяве, пишет музыку, играет на пианино и философски смотрит на жизнь: «Мы — ничто, и в то же время — все».

