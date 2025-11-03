закрыть
3 ноября 2025, понедельник
Путина охватила паранойя

  • 3.11.2025, 13:07
Путина охватила паранойя

В России «повсюду враги».

С XVIII века в России борьба с инакомыслием сопровождалась насилием и репрессиями. Царь Петр I карал оппонентов ссылкой и казнями, жестокий диктатор Иосиф Сталин уничтожал политических соперников через показательные процессы. Сегодня Путин продолжает эту линию — с теми же методами запугивания, пишет The Japan Times (перевод — сайт Charter97.org).

Так, в 2022 году оппозиционер Илья Яшин получил 8,5 лет тюрьмы за «распространение фейков» о российской армии. Подобные дела, ставшие нормой, сопровождаются обвинениями в «нелояльности системе».

Количество дел, связанных с «терроризмом», в России стремительно растет: с 350 в 2021 году до более 1 000 в 2024-м. В первой половине текущего года суды вынесли уже свыше 600 приговоров, и к концу года их число может превысить 1 500.

Недавно Госдума упростила преследование критиков власти: теперь любая организация, получающая «любую помощь» из-за рубежа, обязана регистрироваться как «иностранный агент». Этот статус фактически стал аналогом советского ярлыка «враг народа».

В октябре под обвинения в «терроризме» попали два десятка оппозиционеров из созданного за рубежом Антивоенного комитета, включая российского общественного и политического деятеля Михаила Ходорковского. Параллельно власти изымают бизнес-активы у неугодных — с 2022 года конфисковано имущества почти на 3,9 трлн рублей.

Репрессии затронули даже лоялистов: чиновников, блогеров и военных. Любая критика или «чрезмерная самостоятельность» теперь может привести к аресту.

На фоне войны в Украине, роста цен и дефицита бюджета Кремль усиливает риторику о «врагах с Запада», пытаясь сохранить контроль через страх. Но, как и в советские времена, подавление несогласных лишь усиливает внутренний кризис.

