В Гомельской области тихо закрыли больницу, назвав это реорганизацией 3.11.2025, 13:17

Чиновники солгали.

Видео с кадрами частично заброшенной территории Светиловичской участковой больницы в Ветковском районе заметил «Флагшток». Под роликом появилось множество комментариев: люди выразили сожаление по поводу того, что здание когда-то популярного медучреждения опустело, и возмущение, что «всё развалили».

«Вся Гомельская область приезжала на лечение… Считалась одной из лучших реабилитаций в области», — написала бывшая медработница.

«По всей стране таких мест много, а раньше такие объекты не то что закрывались, а развивались и строились новые», — высказал мнение другой пользователь.

Как выяснил «Флагшток», больницу закрыли тихо, без объявлений и официальных публикаций. Ни в районной газете, ни на других государственных ресурсах информации об этом нет. Единственное упоминание с официальным комментарием — ответ на вопрос читателя в «Сельской газете».

Сообщалось, что жительница Хойникского района была «взволнована тем, что, по слухам, с 1 января 2025 года закроют Светиловичскую участковую больницу», которая «наше спасение, там помогают восстановиться после различных травм».

В газете тогда написали, что «слухи развеяла» начальник отдела организации медицинской помощи главного управления по охране здоровья Гомельского облисполкома Наталья Мастерская. Она заявила:

«Закрывать учреждение не будем. Его ждет некоторая реорганизация: 20 реабилитационных коек перенесут на базу Ветковской центральной районной больницы. Это происходит согласно нормативным правовым актам. Условия для пациентов только улучшатся: им не придется ехать в Светиловичи, что усложняет логистику для людей из других районов, а реабилитироваться прямо в Ветке».

По сути же больница оказалась закрытой.

Пациентов привлекали в Светиловичи не только процедуры, но и живописная природа, красивое озеро, территория вокруг — именно это способствовало реабилитации. В Светиловичскую больницу ехали как в санаторий.

Ещё в 2018 году газета Ветковского райисполкома поднимала тему закрытия больницы в Светиловичах, отмечая, что «среди сельчан поползли слухи о закрытии больницы» и «сколько бы людей ни убеждали в обратном, слух вылился в обращение в администрацию президента».

Тогда власти убеждали, что несмотря на «оптимизацию», больница будет работать:

«Более того, на районном уровне принято решение сохранить терапевтическое отделение в прежнем виде. Жители окрестных деревень будут получать лечение на месте в прежнем режиме».

Об этом же заявлял и экс-руководитель областного управления охраны здоровья, так называемый депутат Николай Васильков:

«Светиловичская больница будет существовать. И уровень медицинской помощи сохранится здесь на прежнем уровне. Это касается и реабилитационного отделения, услуги которого ценят далеко за пределами Ветковского района, и коек сестринского ухода, востребованность которых очень высока, и терапевтического отделения, где можно получить первую помощь».

Правда, эта публикация на сайте районки уже недоступна, но она сохранилась в веб-архиве.

Теперь, по словам местных жителей, единственное, что осталось в Светиловичской больнице — это отделение сестринского ухода, «и то, говорят, только до конца года».

Ранее, как сказано на сайте Ветковской центральной районной больницы, в Светиловичах была поликлиника на 250 посещений в смену и с отделением дневного пребывания на 5 коек, отделение сестринского ухода на 40 коек, пост скорой медицинской помощи на одну выездную бригаду. Здесь были услуги физиотерапии, хвойные ванны, грязи, скипидарные ванны.

Первоначально здание в Светиловичах было построено как детский санаторий. Но после катастрофы на ЧАЭС в новом комплексе было организовано межрайонное отделение ранней медицинской реабилитации для больных травматологического профиля. Здесь стали предлагать пациентам свой источник минеральной воды, водо– и грязелечебницу, ароматерапию, электросветолечение, зал ЛФК, массаж, другие процедуры.

Почти сорок лет, до конца своей жизни, больницу возглавлял заслуженный врач БССР, кавалер ордена «Знак Почета» Валерий Родин. В память о нём на здании больницы установлена мемориальная доска.

«Если бы Родин поднялся, он бы снова лёг в могилу. Так запустили и уничтожили больницу», — написал один из комментаторов.

С ликвидацией больницы деревня Светиловичи, которой был присвоен статус агрогородка, переживает своё второе умирание — после первого, из-за чернобыльской катастрофы.

