Самое красивое здание в Беларуси нашли в минских Шабанах 2 3.11.2025, 13:33

Как оно выглядит.

В Минске определили победителей XXII Республиканского конкурса на лучший проект, постройку и публикацию в области архитектуры, градостроительства и дизайна. Гран-при за лучшую постройку вручили команде архитекторов за промышленное здание, расположенное в промзоне столичного микрорайона Шабаны, пишет Telegraf.

Итоги республиканского конкурса подвели в рамках XVI Национального фестиваля архитектуры, который на днях завершился в Минске. В профессиональном жюри конкурса заседали эксперты Белорусского союза архитекторов. Гран-при в номинации «Лучшая постройка» в этом году они присудили в итоге творческому коллективу международного консорциума проектных компаний из Беларуси и Германии, по проекту которых был возведён Инженерно-технический центр «АЛЮТЕХ» в Минске.

Это компания, которая специализируется на производстве ворот, роллетных систем, шлагбаумов и перегрузочной техники. Вот как выглядит само здание, признанное экспертным жюри лучшей постройкой 2025 года.

