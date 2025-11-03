Великобритания отправила Украине новую партию ракет для ударов по России

Великобритания отправила Украине новую партию ракет для ударов по России5
- 3.11.2025, 13:49
ВСУ получат Storm Shadow.
Украина недавно получила новую партию ракет Storm Shadow от Великобритании для продолжения кампании ударов по территории страны-агрессора России, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в понедельник, 3 ноября.
По данным агентства, поставки неопределенного количества ракет осуществлены для обеспечения Украины запасами на зимние месяцы на фоне вероятного усиления российских ударов по гражданским в Украине.
Официально британское правительство не разглашает, сколько уже ракет отправило Украине.
Первое подтвержденное использование ракет Storm Shadow для удара по РФ было 21 октября 2025 года, когда украинские военные поразили химический завод в Брянской области РФ. Предприятие производит порох, взрывчатые вещества и компоненты для ракетного топлива, сообщает Генштаб ВСУ.
Как писал сайт Charter97.org, крылатые ракеты Storm Shadow, которые Британия поставила Украине, способны «обманывать» ПВО противника благодаря низковысотному полету.