Будущий премьер Чехии Бабиш поддержал санкции против главы РПЦ в стране 3 3.11.2025, 14:20

Митрополит Иларион

Митрополит Иларион мог быть связан с российскими спецслужбами.

Глава Русской православной церкви в Чехии Иларион может попасть в национальный санкционный список, вероятный будущий премьер Андрей Бабиш (ANO) сказал, что согласился бы с таким шагом.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Митрополит Иларион сейчас работает в Карловых Варах. Недавно в СМИ вышла публикация о его связях с российскими спецслужбами.

В связи с этим уходящее в отставку правительство Петра Фиалы рассматривает возможность наложить санкции на священнослужителя, сообщили источники издания.

«Все органы чешского государства тщательно следят за враждебными действиями иностранных агентов и всегда действуют в соответствии с чешскими законами. Представители Русской православной церкви не являются исключением, но я не буду и не могу комментировать конкретные случаи», – ответил Фиала на вопрос о включении Илариона в санкционный список.

В свою очередь министр по европейским делам Мартин Дворжак сказал, что такой человек, как Иларион, должен находиться под санкциями.

Министр внутренних дел Вит Ракушан не исключил включения Илариона в санкционный список.

«Я не хочу публично говорить о включении в санкционный список. Об этом всегда сообщают после утверждения правительством, чтобы до этого можно было принять все меры, которые вытекают из включения в список», – отметил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com