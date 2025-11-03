Будущий премьер Чехии Бабиш поддержал санкции против главы РПЦ в стране

Будущий премьер Чехии Бабиш поддержал санкции против главы РПЦ в стране3
- 3.11.2025, 14:20
Митрополит Иларион мог быть связан с российскими спецслужбами.
Глава Русской православной церкви в Чехии Иларион может попасть в национальный санкционный список, вероятный будущий премьер Андрей Бабиш (ANO) сказал, что согласился бы с таким шагом.
Об этом сообщает «Европейская правда».
Митрополит Иларион сейчас работает в Карловых Варах. Недавно в СМИ вышла публикация о его связях с российскими спецслужбами.
В связи с этим уходящее в отставку правительство Петра Фиалы рассматривает возможность наложить санкции на священнослужителя, сообщили источники издания.
«Все органы чешского государства тщательно следят за враждебными действиями иностранных агентов и всегда действуют в соответствии с чешскими законами. Представители Русской православной церкви не являются исключением, но я не буду и не могу комментировать конкретные случаи», – ответил Фиала на вопрос о включении Илариона в санкционный список.
В свою очередь министр по европейским делам Мартин Дворжак сказал, что такой человек, как Иларион, должен находиться под санкциями.
Министр внутренних дел Вит Ракушан не исключил включения Илариона в санкционный список.
«Я не хочу публично говорить о включении в санкционный список. Об этом всегда сообщают после утверждения правительством, чтобы до этого можно было принять все меры, которые вытекают из включения в список», – отметил он.