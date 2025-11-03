В бывшем монастыре XVII века в Дубровно откроют стоматологию 3.11.2025, 14:26

Здание продали за 44 рубля.

Пустующее здание бывшего бернардинского монастыря в Дубровно ушло с молотка за 44 рубля. Новый владелец – компания, специализирующаяся на стоматологии и протезировании – планирует разместить в исторических стенах стоматологическую клинику, ориентированную на иностранных пациентов. Об этом сообщает realt.by.

Аукцион с участием этого лота переносился несколько раз. Изначально стартовая цена составляла 371 тысячу рублей, но желающих купить объект не нашлось. В итоге здание выставили по символической цене – одна базовая величина (42 рубля). В результате торгов оно ушло за 44,10 рубля.

Покупатель получил не только двухэтажное здание площадью 456 кв. м, но и земельный участок площадью 27 соток, который передан в аренду на 50 лет.

В ближайших планах нового владельца – реставрация здания с сохранением его исторического облика и запуск медклиники.

Бернардинский монастырь в Дубровно был основан в XVII веке.

