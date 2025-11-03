закрыть
3 ноября 2025, понедельник, 14:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

CEPA: Трамп сводит с ума российских пропагандистов

2
  • 3.11.2025, 14:31
  • 1,198
CEPA: Трамп сводит с ума российских пропагандистов

РосСМИ не знают, что делать после ужесточения санкций США.

Ужесточение санкций США против Москвы вызвало разочарование и гнев среди ведущих кремлевских пропагандистов. После колебаний между эйфорией и отчаянием, медийное сообщество Москвы пришло к выводу, что администрация Трампа им не союзник, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Глава Национального фонда энергетической безопасности Константин Симонов признал, что весной и летом многие в Москве надеялись на отказ США от поддержки Украины, но теперь это «не произойдет». Государственные телеведущие, ранее превозносившие возможную «дружбу» с Трампом, были ошарашены санкциями 22 октября против «Роснефти» и «Лукойла».

Особенно ярко разочарование проявилось у пропагандиста Владимира Соловьева, давно считавшего поставку томагавков маловероятной и намекнувшего на некую «секретную сделку» между Путиным и Трампом. После санкций он объявил: «романс окончен». На его программах тон сменился на требование устрашения Запада: «Они должны нас бояться», — повторял ведущий.

Военные комментаторы, ранее более умеренные, теперь с гордостью называют себя «яростными милитаристами» и «ядерными маньяками», утверждая, что Запад вынуждает Россию применить ядерное оружие. Политолог Сергей Караганов заявил, что задача России — вернуть «животный страх» европейцам и что это «историческая миссия».

На этом фоне 26 октября Путин объявил об успешных испытаниях ракеты «Буревестник», готовящейся к развертыванию, что подкрепило риторику устрашения. Разочарование в возможной дружбе с Вашингтоном привело российскую пропаганду в полное замешательство.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко сам сдал свою «шестерку»
Лукашенко сам сдал свою «шестерку» Евгений Афнагель
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого Ирина Халип
«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип
Путин и Лукашенко атакуют Литву
Путин и Лукашенко атакуют Литву Петр Олещук