CEPA: Трамп сводит с ума российских пропагандистов 2 3.11.2025, 14:31

1,198

РосСМИ не знают, что делать после ужесточения санкций США.

Ужесточение санкций США против Москвы вызвало разочарование и гнев среди ведущих кремлевских пропагандистов. После колебаний между эйфорией и отчаянием, медийное сообщество Москвы пришло к выводу, что администрация Трампа им не союзник, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Глава Национального фонда энергетической безопасности Константин Симонов признал, что весной и летом многие в Москве надеялись на отказ США от поддержки Украины, но теперь это «не произойдет». Государственные телеведущие, ранее превозносившие возможную «дружбу» с Трампом, были ошарашены санкциями 22 октября против «Роснефти» и «Лукойла».

Особенно ярко разочарование проявилось у пропагандиста Владимира Соловьева, давно считавшего поставку томагавков маловероятной и намекнувшего на некую «секретную сделку» между Путиным и Трампом. После санкций он объявил: «романс окончен». На его программах тон сменился на требование устрашения Запада: «Они должны нас бояться», — повторял ведущий.

Военные комментаторы, ранее более умеренные, теперь с гордостью называют себя «яростными милитаристами» и «ядерными маньяками», утверждая, что Запад вынуждает Россию применить ядерное оружие. Политолог Сергей Караганов заявил, что задача России — вернуть «животный страх» европейцам и что это «историческая миссия».

На этом фоне 26 октября Путин объявил об успешных испытаниях ракеты «Буревестник», готовящейся к развертыванию, что подкрепило риторику устрашения. Разочарование в возможной дружбе с Вашингтоном привело российскую пропаганду в полное замешательство.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com