«А тараканов когда?»
- 3.11.2025, 14:39
Брестчанка рассказала, как за 10 минут оформила регистрацию кота.
Жительница Бреста рассказала, как в службе «Одно окно» зарегистрировала своего кота. Это теперь новое требование — всех домашних питомцев нужно ставить на учет. Процедура заняла всего десять минут: женщине выдали «регистрационное удостоверение» и жетон на кота. BGmedia писало недавно о новых правилах содержания животных.
Согласно правилам, в квартире можно держать не более двух животных. За собаку придется платить — сбор добавят в коммунальные платежи. Коты пока живут бесплатно.
История брестчанки вызвала бурное обсуждение в сети. Белорусы шутили про мух, пауков и моль, которые живут без регистрации: «А их как легализовать?» — спрашивали комментаторы. Другие интересовались: «Если у меня два кота в однушке — поставят на учет на расширение жилплощади?»
Спросили и о тараканах: «Это кто вообще — нелегальные мигранты или тунеядцы?»
