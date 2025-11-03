закрыть
«А тараканов когда?»

  • 3.11.2025, 14:39
«А тараканов когда?»

Брестчанка рассказала, как за 10 минут оформила регистрацию кота.

Жительница Бреста рассказала, как в службе «Одно окно» зарегистрировала своего кота. Это теперь новое требование — всех домашних питомцев нужно ставить на учет. Процедура заняла всего десять минут: женщине выдали «регистрационное удостоверение» и жетон на кота. BGmedia писало недавно о новых правилах содержания животных.

Согласно правилам, в квартире можно держать не более двух животных. За собаку придется платить — сбор добавят в коммунальные платежи. Коты пока живут бесплатно.

История брестчанки вызвала бурное обсуждение в сети. Белорусы шутили про мух, пауков и моль, которые живут без регистрации: «А их как легализовать?» — спрашивали комментаторы. Другие интересовались: «Если у меня два кота в однушке — поставят на учет на расширение жилплощади?»

Спросили и о тараканах: «Это кто вообще — нелегальные мигранты или тунеядцы?»

@primaskinbrest

бесплатная регистрация домашнего кота до 1 ноября 2025 в РБ. выдают удостоверение и жетон с номером. процедура длиться 10 минут

♬ Посол - Из кинофильма "Иван Васильевич меняет профессию" - Александр Зацепин

