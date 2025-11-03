Такого не было со времен Брежнева 1 3.11.2025, 14:58

1,286

Экспорт российского газа в Европу пробил «дно».

Экспорт российского газа в Европу продолжает обновлять минимумы более чем за 50 лет, пишет The Moscow Times.

За январь–октябрь текущего года «Газпром» прокачал европейским клиентам 14,7 млрд кубометров, подсчитал Reuters на основе статистики «Турецкого потока» — последнего действующего трубопровода для поставок в ЕС.

По сравнению с тем же периодом прошлого года (26,6 млрд кубометров) экспорт в Европу обвалился еще на 45% из-за прекращения контракта на транзит через Украину, с помощью которого в январе–октябре 2024 года Европа получила 12,9 млрд кубометров газа.

С текущими темпами прокачки по итогам года газовый экспорт из РФ в ЕС может составить около 18 млрд кубометров, и это будет самый низкий объем с начала 1970-х, когда генсек СССР Леонид Брежнев договорился о первом контракте на поставки в Австрию. Так, в 1975 году Европа получила 19,3 млрд кубометров российского газа, в 1980-м — 54,8 млрд кубометров, в начале 1990х — 110 млрд кубов. Рекорд поставок был установлен в 2018-19 гг, когда «Газпром» качал в европейские страны 170-180 млрд кубометров, или 80% всего газа, проданного в дальнее зарубежье.

С тех пор объемы обвалились в 10 раз, а газовый бизнес «Газпрома» стал убыточным. За январь–сентябрь компания потеряла еще 170,3 млрд рублей, согласно отчетности по РСБУ, которая учитывает только газовые активы (без добычи нефти, СПГ и энергокомпаний). В прошлом году добыча и продажа газа принесли «Газпрому» 1,076 триллиона рублей чистого убытка — то есть в среднем 20,6 млрд рублей в неделю, 2,94 млрд рублей в день, или 122 млн рублей в час.

