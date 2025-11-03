Сколько домов в Беларуси продается за 42 рубля
- 3.11.2025, 15:34
Некоторые невостребованные дома власти готовы продать всего за одну базовую величину.
Сколько таких объектов есть в нашей стране, рассказали в Госкомимуществе, пишет tochka.by.
В более чем половине случаев даже трудно установить собственников таких строений. Однако совершить сделку всё-таки возможно. Так, с начала 2025 года за одну базовую продали около 700 домов.
Единый реестр пустующих домов появился сравнительно недавно — почти три года назад. В базе объединили данные с сайтов местных властей, где публиковались предложения с хатками за одну базовую величину.
Сейчас в едином реестре — 48 тысяч пустующих зданий. Из них 28 тысяч пока нельзя продать: власти ищут собственников, оформляют передачу недвижимости в коммунальную собственность и готовят её к реализации.
«К продаже предлагается более 500 домов, из них 400 — за одну базовую (Br42)», — указали в Госкомимуществе.
Всего с начала 2025 года новые хозяева появились у 1,2 тысячи строений, более половины из которых продали всего за Br42.
Лидером по количеству пустующих домов стала Гродненская область, а активнее всего разбирают заброшенную недвижимость на Минщине.