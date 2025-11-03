Прохожий в Минске вызвал скорую человеку, лежавшему на тротуаре 3.11.2025, 15:51

3,214

И сам стал фигурантом уголовного дела.

На одну из минских станций скорой помощи поступил вызов от прохожего, который обнаружил на тротуаре истекающего кровью мужчину. Пострадавшего оперативно доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как позже установило следствие, все было не так, как рассказал звонивший. Эксперты Госкомитета судебных экспертиз при осмотре места происшествия обработали дактилоскопическим порошком стаканы, найденные в подсобном помещении станции технического обслуживания, где работал потерпевший. На них были выявлены отпечатки рук — они принадлежали тому самому 45-летнему минчанину, который обратился за помощью и утверждал, что просто нашел пострадавшего на улице.

После этого мужчина признался: в тот день он вместе с коллегой распивал спиртное на работе. Между ними вспыхнула ссора, во время которой он схватил нож и несколько раз ударил напарника в область жизненно важных органов. Осознав, что натворил, он побежал вызывать скорую, умолчав о деталях произошедшего.

Следователи возбудили в отношении подозреваемого уголовное дело по статье «Угроза убийством». Расследование продолжается.

