Польша, Литва и Латвия за четыре года не впустили 200 000 нелегальных мигрантов из Беларуси 3.11.2025, 16:02

Режим Лукашенко уже четыре года использует нелегалов как оружие.

Служба охраны государственной границы Литвы отмечает, что белорусский режим с лета 2021 г. начал организовывать миграционные атаки, чтобы дестабилизировать ситуацию в Литве и соседних странах.

«Наиболее значительным переломом в борьбе с кризисом стало принятие решения в августе 2021 года разворачивать нелегалов.

Три страны — Польша, Литва и Латвия — с того момента до 00:00 2 ноября не впустили 200 042 нелегалов. В прошлое воскресенье в Польшу пытались пройти 18, а в Латвию — 40 нелегальных мигрантов, сообщает Delfi.lt.

У литовской границы таких случаев в ночь на воскресенье не было. Больше всего проблем в Польше — она помешала 135 810 попыткам нелегального перехода границы. С 3 августа 2021 г. Польша не впустила 24 508 нелегалов, Литва за то же время — 39 724», — сообщает СОГГ.

Некоторые нелегалы пытались незаконно пересечь границу разных стран несколько раз. Кроме принятого порядка разворачивания нелегалов на границе, пограничникам помогло оборудование физического барьера на границе с Беларусью и возможность контроля на 100% границы с помощью видеокамер.

