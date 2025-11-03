закрыть
3 ноября 2025, понедельник, 16:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трупы российских военных хранят на мясокомбинате

1
  • 3.11.2025, 16:12
Трупы российских военных хранят на мясокомбинате

Из-за огромных потерь на Покровском направлении у оккупантов не хватает мест в моргах.

Для временного хранения тел своих вояк, ликвидированных на Покровском направлении, российские оккупанты использует мясокомбинат во временно захваченном поселке Мангуш Донецкой области.

Об этом в понедельник, 3 ноября, рассказали в партизанском движении «Атеш» со ссылкой на своих агентов из числа российских военнослужащих.

«Причиной стал небывалый наплыв погибших из Покровска и Мирнограда: система моргов и тыловой логистики врага полностью парализована», — сообщили в «Атеш».

Партизаны отметили, что этот факт подтверждает огромные потери, которые враг пытается скрыть.

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины на утро 3 ноября, за минувшие сутки страна-агрессор Россия потеряла на войне против Украины примерно 1160 солдат. Общие потери армии РФ по состоянию на понедельник составляют ориентировочно 1 млн 144 тыс. 830 оккупантов убитыми и ранеными.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко сам сдал свою «шестерку»
Лукашенко сам сдал свою «шестерку» Евгений Афнагель
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого Ирина Халип
«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип
Путин и Лукашенко атакуют Литву
Путин и Лукашенко атакуют Литву Петр Олещук