Трупы российских военных хранят на мясокомбинате

Трупы российских военных хранят на мясокомбинате1
- 3.11.2025, 16:12
Из-за огромных потерь на Покровском направлении у оккупантов не хватает мест в моргах.
Для временного хранения тел своих вояк, ликвидированных на Покровском направлении, российские оккупанты использует мясокомбинат во временно захваченном поселке Мангуш Донецкой области.
Об этом в понедельник, 3 ноября, рассказали в партизанском движении «Атеш» со ссылкой на своих агентов из числа российских военнослужащих.
«Причиной стал небывалый наплыв погибших из Покровска и Мирнограда: система моргов и тыловой логистики врага полностью парализована», — сообщили в «Атеш».
Партизаны отметили, что этот факт подтверждает огромные потери, которые враг пытается скрыть.
По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины на утро 3 ноября, за минувшие сутки страна-агрессор Россия потеряла на войне против Украины примерно 1160 солдат. Общие потери армии РФ по состоянию на понедельник составляют ориентировочно 1 млн 144 тыс. 830 оккупантов убитыми и ранеными.