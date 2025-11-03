ВСУ уничтожили ключевую отрасль российской экономики Алексей Копытько

3.11.2025, 16:25

1,488

Алексей Копытько

Удары дронами сделали Россию импортером.

Россия бросает на Харьков очередные КАБ. Это повод навести резкость по минувшей ночи (тем более уже поступает информация о сегодняшней активности добрых дронов).

1. Силы беспилотных систем обнародовали перечень электроподстанций, до которых удалось дотянуться. Одна из них – возле Липецка. Еще четыре – на временно оккупированной территории Луганской области.

СБУ опубликовали серию видео об ударах дронами по складам и местам сосредоточения российских солдат на оккупированном Донбассе. (Первые новости сегодня – также с оккупированной части Донецкой области.)

Помимо выстраивания килл-зоны на тактической глубине вдоль ЛБС и дальних ударов по регионам России наметился еще один акцент – удары дронами на условно «среднюю дистанцию», более 70 км.

О значении тут говорить излишне, все очевидно. Это аналог РСЗО HIMARS. Поскольку ракеты дефицитные, не наши и сильно страдают от противодействия россиян, дроны существенно дополняют арсенал.

2. Вчера ГУР сообщил о подрыве кольцевого нефтепровода в Московской области, который обслуживает потребности Москвы.

Российская столица пока вне досягаемости из-за зашкаливающей плотности ПРО/ПРО, но ее каждую ночь «тренируют», чтобы не расслаблялись и не пытались рассредоточить средства обороны.

При этом нанесение на карту энергетических и топливных точек в других регионах, где происходят инциденты, не может не наталкивать руководство Москвы на мысль, что тучи сгущаются. И сгуститься они могут в тот момент, когда снизится температура. Сейчас идет накопление факторов.

3. Из России вечером прилетела новость, которую у нас не особо отметили.

Правительство РФ ввело до конца года временный запрет на экспорт технической (жидкой, гранулированной и комовой) серы. Ограничения не касаются стран Евроазиатского экономического союза, а также оккупированных территорий Грузии. Обоснование для запрета было подготовлено неделей ранее.

Техническая сера применяется для разных целей, но в значительной мере – для изготовления минеральных удобрений. Россия является одним из лидеров в мире по производству технической серы (в 2024 году – 5,6 млн тонн) и традиционно продавала ее за рубеж, однако в 2024 году – сократила экспорт из-за роста потребностей внутренних производителей удобрений.

Основными производителями серы являются ГПЗ, НПЗ и нефтегазохимические комплексы (НГХК). Сера производится из кислых газов, образующихся при очистке высокосернистого углеводородного сырья. Всего около трех десятков производителей.

Так вот. Порядка 62–65% российской технической серы производил завод «Газпромдобыча – Астрахань». Еще порядка 8–10% – завод «Газпромдобыча – Оренбург». В числе лидеров – «Лукойл» – «Нижегороднефтеоргсинтез» и «Рязанская НПК» (плюс суммарно 4–5%). Итого – 75–80% общего объема.

22-го и 27 сентября СБС успешно дотянулись до Астраханского ГПЗ.

16 октября добрые дроны посетили Кстово («Нижегороднефтеоргсинтез»).

19–20 октября ССО отработали по Оренбургскому ГПЗ.

В Рязани 10 дней назад был «пропущенный» (до этого – по одному в сентябре и августе).

Не остались без внимания и другие объекты, занимающиеся очисткой газа и производством серы. Скажем, 9 октября ССО поразили Коробковский ГПЗ (Волгоградская область). Но ключевое – это Астрахань и Оренбург.

17 октября «Коммерсант» опубликовал материал, где подсветил, что Россия начала… импортировать серу. На мировом рынке наблюдается рост числа заявок из РФ вследствие перебоев с внутренними поставками.

Если перекрестный анализ данных из других стран подтвердит отсутствие экспорта и появление импорта, это будет означать, что силы обороны Украины на месяцы выпилили целую российскую отрасль. Пример маленькой цепной реакции.

Алексей Копытько, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com