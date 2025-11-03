закрыть
3 ноября 2025, понедельник, 16:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ уничтожили ключевую отрасль российской экономики

  • Алексей Копытько
  • 3.11.2025, 16:25
  • 1,488
ВСУ уничтожили ключевую отрасль российской экономики
Алексей Копытько

Удары дронами сделали Россию импортером.

Россия бросает на Харьков очередные КАБ. Это повод навести резкость по минувшей ночи (тем более уже поступает информация о сегодняшней активности добрых дронов).

1. Силы беспилотных систем обнародовали перечень электроподстанций, до которых удалось дотянуться. Одна из них – возле Липецка. Еще четыре – на временно оккупированной территории Луганской области.

СБУ опубликовали серию видео об ударах дронами по складам и местам сосредоточения российских солдат на оккупированном Донбассе. (Первые новости сегодня – также с оккупированной части Донецкой области.)

Помимо выстраивания килл-зоны на тактической глубине вдоль ЛБС и дальних ударов по регионам России наметился еще один акцент – удары дронами на условно «среднюю дистанцию», более 70 км.

О значении тут говорить излишне, все очевидно. Это аналог РСЗО HIMARS. Поскольку ракеты дефицитные, не наши и сильно страдают от противодействия россиян, дроны существенно дополняют арсенал.

2. Вчера ГУР сообщил о подрыве кольцевого нефтепровода в Московской области, который обслуживает потребности Москвы.

Российская столица пока вне досягаемости из-за зашкаливающей плотности ПРО/ПРО, но ее каждую ночь «тренируют», чтобы не расслаблялись и не пытались рассредоточить средства обороны.

При этом нанесение на карту энергетических и топливных точек в других регионах, где происходят инциденты, не может не наталкивать руководство Москвы на мысль, что тучи сгущаются. И сгуститься они могут в тот момент, когда снизится температура. Сейчас идет накопление факторов.

3. Из России вечером прилетела новость, которую у нас не особо отметили.

Правительство РФ ввело до конца года временный запрет на экспорт технической (жидкой, гранулированной и комовой) серы. Ограничения не касаются стран Евроазиатского экономического союза, а также оккупированных территорий Грузии. Обоснование для запрета было подготовлено неделей ранее.

Техническая сера применяется для разных целей, но в значительной мере – для изготовления минеральных удобрений. Россия является одним из лидеров в мире по производству технической серы (в 2024 году – 5,6 млн тонн) и традиционно продавала ее за рубеж, однако в 2024 году – сократила экспорт из-за роста потребностей внутренних производителей удобрений.

Основными производителями серы являются ГПЗ, НПЗ и нефтегазохимические комплексы (НГХК). Сера производится из кислых газов, образующихся при очистке высокосернистого углеводородного сырья. Всего около трех десятков производителей.

Так вот. Порядка 62–65% российской технической серы производил завод «Газпромдобыча – Астрахань». Еще порядка 8–10% – завод «Газпромдобыча – Оренбург». В числе лидеров – «Лукойл» – «Нижегороднефтеоргсинтез» и «Рязанская НПК» (плюс суммарно 4–5%). Итого – 75–80% общего объема.

22-го и 27 сентября СБС успешно дотянулись до Астраханского ГПЗ.

16 октября добрые дроны посетили Кстово («Нижегороднефтеоргсинтез»).

19–20 октября ССО отработали по Оренбургскому ГПЗ.

В Рязани 10 дней назад был «пропущенный» (до этого – по одному в сентябре и августе).

Не остались без внимания и другие объекты, занимающиеся очисткой газа и производством серы. Скажем, 9 октября ССО поразили Коробковский ГПЗ (Волгоградская область). Но ключевое – это Астрахань и Оренбург.

17 октября «Коммерсант» опубликовал материал, где подсветил, что Россия начала… импортировать серу. На мировом рынке наблюдается рост числа заявок из РФ вследствие перебоев с внутренними поставками.

Если перекрестный анализ данных из других стран подтвердит отсутствие экспорта и появление импорта, это будет означать, что силы обороны Украины на месяцы выпилили целую российскую отрасль. Пример маленькой цепной реакции.

Алексей Копытько, «Фейсбук»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко сам сдал свою «шестерку»
Лукашенко сам сдал свою «шестерку» Евгений Афнагель
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого Ирина Халип
«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип
Путин и Лукашенко атакуют Литву
Путин и Лукашенко атакуют Литву Петр Олещук