Что делать с листьями во дворе чтобы не получить штраф?

В Беларуси нельзя ни сжигать, ни выбрасывать опавшую листву.

Осенью, когда городские улицы и дачные участки усыпаны коврами из листвы, возникает вопрос, куда деть опавшую листву? Ведь далеко не все способы законны. Smartpress пишет, как обращаться с листвой правильно, в соответствии с белорусскими правилами.

Как правильно утилизировать

Владельцы земельных участков должны свои растительные отходы:

компостировать;

вывозить в рамках отдельной услуги. Для этого необходимо заключить договор с юридическими лицами, которые занимаются жилищно-коммунальными услугами, или организациями, которые занимаются коммунальными отходами.

Однако выбрасывать растительные отходы в контейнеры для вторичных ресурсов нельзя!

Жители многоквартирных домов, если их придомовая территория передана в аренду товариществу собственников, также должны руководствоваться этим правилом.

Растительные отходы в этом случае вывозятся в рамках отдельных договоров по заявкам уполномоченных лиц товарищества собственников.

Можно ли сжигать?

Сжигание листвы во дворе или на даче нарушает санитарные нормы и правила пожарной безопасности. При горении выделяются канцерогены, дым загрязняет воздух и может привести к возгоранию.

За нарушение этих правил предусмотрен штраф в соответствии со статьей 15.63 КоАП — до 30 базовых величин (до 1260 рублей).

Природоохранные инспекции напоминают: «Сжигать опавшие листья в населенных пунктах запрещено». Это касается и индивидуальных участков, и садовых товариществ.

Можно ли вывезти в лес?

Многие считают, что если листья перегнивают, то и вреда природе не будет. На деле все иначе.

Листва, собранная в городе, содержит пыль, тяжелые металлы и частицы от выхлопных газов. Высыпать ее в лесу — значит вносить загрязнение в природную экосистему.

Кроме того, согласно закону размещать отходы (в том числе органические) можно только в специально отведенных местах. Свалка листвы в лесу — это административное правонарушение. До 10 базовых величин (420 рублей) придется заплатить, если вы решили, что лесной массив — это лучшее место для ваших растительных отходов.

