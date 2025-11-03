Что делать с листьями во дворе чтобы не получить штраф?1
- 3.11.2025, 16:31
- 1,896
В Беларуси нельзя ни сжигать, ни выбрасывать опавшую листву.
Осенью, когда городские улицы и дачные участки усыпаны коврами из листвы, возникает вопрос, куда деть опавшую листву? Ведь далеко не все способы законны. Smartpress пишет, как обращаться с листвой правильно, в соответствии с белорусскими правилами.
Как правильно утилизировать
Владельцы земельных участков должны свои растительные отходы:
компостировать;
вывозить в рамках отдельной услуги. Для этого необходимо заключить договор с юридическими лицами, которые занимаются жилищно-коммунальными услугами, или организациями, которые занимаются коммунальными отходами.
Однако выбрасывать растительные отходы в контейнеры для вторичных ресурсов нельзя!
Жители многоквартирных домов, если их придомовая территория передана в аренду товариществу собственников, также должны руководствоваться этим правилом.
Растительные отходы в этом случае вывозятся в рамках отдельных договоров по заявкам уполномоченных лиц товарищества собственников.
Можно ли сжигать?
Сжигание листвы во дворе или на даче нарушает санитарные нормы и правила пожарной безопасности. При горении выделяются канцерогены, дым загрязняет воздух и может привести к возгоранию.
За нарушение этих правил предусмотрен штраф в соответствии со статьей 15.63 КоАП — до 30 базовых величин (до 1260 рублей).
Природоохранные инспекции напоминают: «Сжигать опавшие листья в населенных пунктах запрещено». Это касается и индивидуальных участков, и садовых товариществ.
Можно ли вывезти в лес?
Многие считают, что если листья перегнивают, то и вреда природе не будет. На деле все иначе.
Листва, собранная в городе, содержит пыль, тяжелые металлы и частицы от выхлопных газов. Высыпать ее в лесу — значит вносить загрязнение в природную экосистему.
Кроме того, согласно закону размещать отходы (в том числе органические) можно только в специально отведенных местах. Свалка листвы в лесу — это административное правонарушение. До 10 базовых величин (420 рублей) придется заплатить, если вы решили, что лесной массив — это лучшее место для ваших растительных отходов.