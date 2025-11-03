Украинские десантники сожгли два танка и две бронемашины оккупантов 3.11.2025, 16:39

Попытка россиян переправиться через реку в тумане закончилась огненным фиаско.

Украинские десантники сожгли два танка и две ББМ врага, пытавшиеся переправиться через реку.

Украинские воины 46-й отдельной аэромобильной бригады успешно ликвидировали попытку российских военных форсировать реку, воспользовавшись погодными условиями.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», в зоне ответственности бригады два вражеских танка и две боевые бронированные машины (ББМ), пользуясь густым туманом, пытались пересечь реку через обустроенную переправу. Однако техника попала на дистанционное минирование, установленное украинскими пилотами. После подрыва российские бронемашины застряли в грязи, где их добили украинские FPV-дроны.

«Два вражеских танка и две ББМ, пользуясь туманом, пытались пересечь реку через переправу в зоне ответственности 46-й ОАМБр. Подорвались на установленном пилотами дистанционном минировании, застряли в грязи и были сожжены FPV. Обратите внимание на защиту бронемашин наваренными распушенными металлическими тросами. С первого взгляда даже и не разглядеть, что это бронетехника. Напоминает какие-то острова в реке», — отмечает в комментарии к видео автор публикации.

Украинские десантники из 46-й ОАМБр сожгли два танка и две ББМ врага, пытавшиеся переправиться через реку. ВИДЕО

Украинские воины 46-й ОАМБр ликвидировали два танка и две ББМ врага, которые в тумане пытались пересечь реку. Техника подорвалась на минах и была сожжена FPV-дронами.

