Украина держит небо, как Британия в 1940-м

Украина держит небо, как Британия в 1940-м1
- 3.11.2025, 16:56
Россия проигрывает войну в воздухе.
31 октября 1940 года завершилась Битва за Британию — решающая воздушная кампания, в ходе которой Германия пыталась установить господство в небе над Соединенным Королевством перед планируемым вторжением. Последний дневной рейд Люфтваффе не принес успеха, и Британия смогла сохранить свою авиацию и укрепить мораль граждан, несмотря на последующие ночные бомбардировки — «Блиц», в ходе которых погибло около 43 тысяч человек, а миллионы домов были разрушены, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).
Современные события в Украине демонстрируют схожую ситуацию. Уже более трех лет российские удары по украинским городам напоминают «Блиц» 21-ого века, но Россия терпит поражение по тем же причинам, что и Германия 85 лет назад. Российская армия не смогла установить контроль в воздухе, не интегрировала авиацию с наземными силами и не обеспечила поддержку с воздуха для наступательных операций.
В то же время Украина получила мощные западные системы ПВО, разведданные и обучение от НАТО, что укрепило ее позиции. Россия не способна заменить потерянные самолеты, тогда как союзники обещают Киеву новые истребители, включая американские F-16 и французские Mirage 2000.
Украинский народ выдерживает войну на истощение. Несмотря на численное превосходство России, Украина продолжает получать поставки военной техники и сохраняет контроль над стратегически важными областями. Российские удары ракетами и дронами остаются скорее террористической кампанией, чем стратегическим воздействием, поскольку без господства в воздухе они не могут привести к решающему результату.
Подобно Битве за Британию, украинская стойкость и международная поддержка позволяют стране противостоять мощной атаке и сохранять боеспособность, показывая, что мораль и подготовка могут компенсировать численные и технологические преимущества агрессора.