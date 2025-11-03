закрыть
3 ноября 2025, понедельник, 17:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украина держит небо, как Британия в 1940-м

1
  • 3.11.2025, 16:56
  • 1,912
Украина держит небо, как Британия в 1940-м

Россия проигрывает войну в воздухе.

31 октября 1940 года завершилась Битва за Британию — решающая воздушная кампания, в ходе которой Германия пыталась установить господство в небе над Соединенным Королевством перед планируемым вторжением. Последний дневной рейд Люфтваффе не принес успеха, и Британия смогла сохранить свою авиацию и укрепить мораль граждан, несмотря на последующие ночные бомбардировки — «Блиц», в ходе которых погибло около 43 тысяч человек, а миллионы домов были разрушены, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Современные события в Украине демонстрируют схожую ситуацию. Уже более трех лет российские удары по украинским городам напоминают «Блиц» 21-ого века, но Россия терпит поражение по тем же причинам, что и Германия 85 лет назад. Российская армия не смогла установить контроль в воздухе, не интегрировала авиацию с наземными силами и не обеспечила поддержку с воздуха для наступательных операций.

В то же время Украина получила мощные западные системы ПВО, разведданные и обучение от НАТО, что укрепило ее позиции. Россия не способна заменить потерянные самолеты, тогда как союзники обещают Киеву новые истребители, включая американские F-16 и французские Mirage 2000.

Украинский народ выдерживает войну на истощение. Несмотря на численное превосходство России, Украина продолжает получать поставки военной техники и сохраняет контроль над стратегически важными областями. Российские удары ракетами и дронами остаются скорее террористической кампанией, чем стратегическим воздействием, поскольку без господства в воздухе они не могут привести к решающему результату.

Подобно Битве за Британию, украинская стойкость и международная поддержка позволяют стране противостоять мощной атаке и сохранять боеспособность, показывая, что мораль и подготовка могут компенсировать численные и технологические преимущества агрессора.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко сам сдал свою «шестерку»
Лукашенко сам сдал свою «шестерку» Евгений Афнагель
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого Ирина Халип
«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип
Путин и Лукашенко атакуют Литву
Путин и Лукашенко атакуют Литву Петр Олещук