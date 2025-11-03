В Брюсселе пройдет исторический саммит ЕС по расширению 3.11.2025, 17:23

К нему присоединится президент Украины Владимир Зеленский.

В Брюсселе 4 ноября состоится саммит по вопросам расширения с представительством стран на уровне лидеров, что называют беспрецедентным событием, сообщает Euronews.

Во вторник лидеры ЕС и стран-кандидатов соберутся на саммит по вопросам расширения, который по масштабам называют беспрецедентным событием, определяющим для политики расширения ЕС.

Во время саммита лидеры стран-кандидатов будут рассказывать, как видят свой прогресс и вызовы на пути евроинтеграции.

Страны будут представлены на уровне лидеров, также официально подтверждено участие президента Евросовета Антониу Кошты.

Президент Украины Владимир Зеленский присоединится к событию дистанционно.

Особенностью является телевизионный формат события – дискуссии можно будет наблюдать в прямом эфире Euronews. Событие продлится с 14:00 до 17:00 по центральноевропейскому времени.

Время проведения саммита совпадает с днем презентации Еврокомиссией нынешнего отчета о прогрессе стран-кандидатов, в том числе и по Украине.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com