закрыть
3 ноября 2025, понедельник, 17:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Брюсселе пройдет исторический саммит ЕС по расширению

  • 3.11.2025, 17:23
В Брюсселе пройдет исторический саммит ЕС по расширению

К нему присоединится президент Украины Владимир Зеленский.

В Брюсселе 4 ноября состоится саммит по вопросам расширения с представительством стран на уровне лидеров, что называют беспрецедентным событием, сообщает Euronews.

Во вторник лидеры ЕС и стран-кандидатов соберутся на саммит по вопросам расширения, который по масштабам называют беспрецедентным событием, определяющим для политики расширения ЕС.

Во время саммита лидеры стран-кандидатов будут рассказывать, как видят свой прогресс и вызовы на пути евроинтеграции.

Страны будут представлены на уровне лидеров, также официально подтверждено участие президента Евросовета Антониу Кошты.

Президент Украины Владимир Зеленский присоединится к событию дистанционно.

Особенностью является телевизионный формат события – дискуссии можно будет наблюдать в прямом эфире Euronews. Событие продлится с 14:00 до 17:00 по центральноевропейскому времени.

Время проведения саммита совпадает с днем презентации Еврокомиссией нынешнего отчета о прогрессе стран-кандидатов, в том числе и по Украине.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко сам сдал свою «шестерку»
Лукашенко сам сдал свою «шестерку» Евгений Афнагель
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого Ирина Халип
«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип
Путин и Лукашенко атакуют Литву
Путин и Лукашенко атакуют Литву Петр Олещук