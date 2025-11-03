«Это не плов, а каша с мясом» 3.11.2025, 17:45

Белорусы снова спорят из-за школьного питания.

В одной из белорусских школ детям приготовили плов. Ролик с пловом выложила пользовательница тиктока с ником «Школьный повар». Поваров удивило — почему школьники отказываются есть горячее? «Вот почему дети не едят? Сделали плов, а они принесли в столовую чипсы, кока-колу — вот их еда!» — возмущалась повариха на видео, заметило BGMedia.

Кадры быстро стали вирусными и собрали более 2800 комментариев.

Белорусы разделились на два лагеря. Одни вспоминали свой школьный плов с ностальгией: «О, помню такой! Очень даже вкусный был». Другие не согласились: «Это не плов, а каша с мясом. Даже не похож на плов. От одного вида аппетит пропадает».

«У детей должен быть выбор блюд, как в нормальной столовой. У всех вкусы разные. Почему на производствах, в университетах есть выбор, а детям — нет? Не бесплатно же кормятся», — писали комментаторы.

Нашелся и ответ от прагматиков: «Я смотрю, тут одни гурманы собрались по плову. Это общественное питание, а не кавказский ресторан».

Некоторые считают, что дети просто «зажрались».

«Перебивают аппетит чипсами и сладким, потом не едят. Не давать им денег на глупости — и все станет нормально», — советуют некоторые комментаторы.

Другие, наоборот, предлагали закрыть школьные столовые и оставить только буфеты: пусть, мол, родители сами собирают «ссобойки».

Тем временем в Беларуси разгорается серьезный спор относительно школьного питания. Проверки Комитета госконтроля показали: в столовых хватает нарушений. Так, в одной из школ Могилева повара при подготовке биточков «сэкономили» 3,5 килограмма мяса. В Солигорске ревизоры нашли спрятанные мешки с мукой, сахаром и 12 литров сока.

На совещании 23 октября Александр Лукашенко возмутился:

«Я вас неоднократно предупреждал — обворовывать детей, травить их некачественной едой преступно! Государство тратит огромные деньги, а отбросов половина. Это нормально?»

После разноса министр образования Андрей Иванец заявил, что теперь директора школ обязаны ежедневно пробовать еду, которую готовят в столовых. Так хотят «усилить персональную ответственность».

В соцсетях это восприняли с юмором: «Теперь директор будет работать по совместительству дегустатором и диетологом».

Белорусы отмечают, что проблема не только во вкусе, но и в организации питания.

«Главная беда — не вкус, а температура. Пока дети доберутся до столовой, все уже остыло», — пишут в комментариях.

Сейчас в стране более миллиона школьников питаются в учебных учреждениях, из них около 750 тысяч — за счет бюджета. При этом с 1 октября стоимость школьного питания выросла примерно на 5%. Власти обещали, что это позволит покупать более качественные продукты.

