Апокалипсис из Украины Петр Чернышов

3.11.2025, 18:07

Что произошло в Рио-де-Жанейро.

Наблюдаю за Рио-де-Жанейро — и это не похоже на новости, это похоже на апокалипсис

Итак — 2 500 вооруженных до зубов полицейских, 2 вертолета, 32 бронемашины, 12 бульдозеров, и вся эта техника катится по узким улицам бразильских фавел. В результате — 60 убитых боевиков, 4 убитых полицейских, 81 арестованный.

На улицах — десятки окровавленных тел, застеленных брезентом. Магазины закрыты, жители бегут, а дым от подожженных машин стоит над городом, будто это не Бразилия, а зона боевых действий. Но вот деталь, от которой у меня кофе разлилось на клавиатуру: наркокартели начали атаковать полицию FPV-дронами.

Да, это те самые дроны, которыми украинские операторы бьют российские танки. Теперь — в руках бразильских наркоторговцев из картеля! Губернатор штата даже выложил видео, где видно, как дрон сбрасывает боеприпас с неба. И назвал это не просто преступлением, а наркотерроризмом.

Тут я задумался. Может, эти «инновации» картеля — прямой экспорт с войны в Украине? Очень похоже: те же FPV, те же самодельные взрывчатки, те же кадры с неба. Говорят, что картели отправляли своих боевиков в Украину, чтобы поучиться технологиям современной войны. Если это правда, то мы имеем новый тип глобализации: война как учебный центр для преступных сетей.

Ирония в том, что полиция теперь тоже применяет дроны для штурма. С неба против неба. Дроны против дронов. Мир окончательно превратился в арену, где технологии беспилотников становятся новым Калашниковым — простым, дешевым и смертельно эффективным.

Когда-то дроны ассоциировались со свадьбами, видеотуризмом, Instagram-роликами над пляжами. Теперь — с войной, фавелами, наркоторговцами. Если войны ХХ века сделали танки символом эпохи, то ХХІ останется в истории как век дрона со взрывчаткой и оператором где-то неподалеку.

Петр Чернышов, Facebook

