закрыть
3 ноября 2025, понедельник, 18:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорус похвастался уловом огромной щуки

  • 3.11.2025, 17:58
  • 1,282
Белорус похвастался уловом огромной щуки
иллюстративное фото

Рыба оказалась такой большой, что зрители сравнили ее с аллигатором.

Мужчина отправился на рыбалку и удивил своим уловом TikTok. Он смог поймать по-настоящему большой экземпляр.

Однако блогер не назвал вес щуки. Теперь пользователям остается лишь гадать, на сколько потянула зубастая рыбка.

Ловил он, судя по видео, на Чигиринском водохранилище в Могилевской области.

«Просто жесть, – сразу начал хвастаться своим уловом в социальных сетях рыбак. – Ребята, вот это маманя, просто жесть».

@jentos91 Хороша щучка👍#tiktoklive #livefishing #рыбалка #щука #рекомендации ♬ original sound - Alexnoom

Также мужчина отметил, что у рыбы очень острые зубы. Судя по видео, он чуть не порезался.

Пользователи начали писать в комментариях, что это «шикарный улов». Мужчина с ником Santa даже сравнил щуку с аллигатором.

Кроме того, один комментатор спросил: «Сколько в этой зверюге?» Ответа он не получил, но многие начали гадать. Максимальный вес, названный пользователями, – 10 кг, а минимальный – 5,5 кг.

Кстати, тиктокер под ником Siarhei в комментариях попросил отпустить рыбу. По его словам, он так всегда делает.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко сам сдал свою «шестерку»
Лукашенко сам сдал свою «шестерку» Евгений Афнагель
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого Ирина Халип
«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип
Путин и Лукашенко атакуют Литву
Путин и Лукашенко атакуют Литву Петр Олещук