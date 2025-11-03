Белорус похвастался уловом огромной щуки 3.11.2025, 17:58

1,282

иллюстративное фото

Рыба оказалась такой большой, что зрители сравнили ее с аллигатором.

Мужчина отправился на рыбалку и удивил своим уловом TikTok. Он смог поймать по-настоящему большой экземпляр.

Однако блогер не назвал вес щуки. Теперь пользователям остается лишь гадать, на сколько потянула зубастая рыбка.

Ловил он, судя по видео, на Чигиринском водохранилище в Могилевской области.

«Просто жесть, – сразу начал хвастаться своим уловом в социальных сетях рыбак. – Ребята, вот это маманя, просто жесть».

Также мужчина отметил, что у рыбы очень острые зубы. Судя по видео, он чуть не порезался.

Пользователи начали писать в комментариях, что это «шикарный улов». Мужчина с ником Santa даже сравнил щуку с аллигатором.

Кроме того, один комментатор спросил: «Сколько в этой зверюге?» Ответа он не получил, но многие начали гадать. Максимальный вес, названный пользователями, – 10 кг, а минимальный – 5,5 кг.

Кстати, тиктокер под ником Siarhei в комментариях попросил отпустить рыбу. По его словам, он так всегда делает.

