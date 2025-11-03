Белорус похвастался уловом огромной щуки
- 3.11.2025, 17:58
- 1,282
Рыба оказалась такой большой, что зрители сравнили ее с аллигатором.
Мужчина отправился на рыбалку и удивил своим уловом TikTok. Он смог поймать по-настоящему большой экземпляр.
Однако блогер не назвал вес щуки. Теперь пользователям остается лишь гадать, на сколько потянула зубастая рыбка.
Ловил он, судя по видео, на Чигиринском водохранилище в Могилевской области.
«Просто жесть, – сразу начал хвастаться своим уловом в социальных сетях рыбак. – Ребята, вот это маманя, просто жесть».
@jentos91 Хороша щучка👍#tiktoklive #livefishing #рыбалка #щука #рекомендации ♬ original sound - Alexnoom
Также мужчина отметил, что у рыбы очень острые зубы. Судя по видео, он чуть не порезался.
Пользователи начали писать в комментариях, что это «шикарный улов». Мужчина с ником Santa даже сравнил щуку с аллигатором.
Кроме того, один комментатор спросил: «Сколько в этой зверюге?» Ответа он не получил, но многие начали гадать. Максимальный вес, названный пользователями, – 10 кг, а минимальный – 5,5 кг.
Кстати, тиктокер под ником Siarhei в комментариях попросил отпустить рыбу. По его словам, он так всегда делает.