3 ноября 2025, понедельник, 18:27
В Могилеве на переходе троллейбус сбил 12-летнюю девочку

  • 3.11.2025, 18:15
Видео аварии.

В Могилеве на пешеходном переходе троллейбус сбил ребенка, сообщили в пресс-службе УВД.

Происшествие случилось 3 ноября в 15.10 на перекрестке улиц Первомайская — Гришина. Предварительно установлено, что 59-летний водитель троллейбуса, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил наезд на 12-летнюю девочку, пересекающую проезжую часть по пешеходному переходу.

В результате ДТП ребенок получил травмы и был доставлен в больницу.

