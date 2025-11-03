Джордж Клуни назвал выдвижение Камалы Харрис в президенты «ошибкой» 3.11.2025, 18:19

Джордж Клуни

Голливудский актер прокомментировал итоги последних выборов в США.

Голливудский актер и давний сторонник Демократической партии США Джордж Клуни заявил, что считает ошибкой решение партии позволить Камале Харрис баллотироваться в президенты, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Клуни подчеркнул, что не жалеет о своей критике демократов, изложенной в колонке для The New York Times, но отметил, что партия должна была провести полноценные праймериз.

«У нас был шанс, — сказал актер. — Я хотел, чтобы мы проверили кандидатов в деле. Проблема Харрис в том, что ей пришлось бороться с собственной репутацией. Трудно убеждать избирателей, что ты не тот человек, которым был раньше. Ей досталась крайне сложная задача».

Клуни добавил, что, по его мнению, «это была ошибка», но признал, что ситуация уже сложилась: «Говорят, мы бы потеряли еще больше мест в Конгрессе. Не знаю. Но не говорить об этом — значит скрывать правду».

Статья Клуни вызвала широкий резонанс летом прошлого года после провального выступления бывшего президента США Джо Байдена в первых теледебатах с президентом США Дональдом Трампом, которое фактически привело к его отказу от участия в выборах.

Скандал вспыхнул с новой силой, когда сын бывшего президента, Хантер Байден, резко отреагировал на высказывания актера, заявив: «К черту его и всех вокруг него».

Комментируя этот эпизод, Клуни лишь рассмеялся: «Да, я видел это. Но не думаю, что копаться в прошлом полезно. Я просто желаю ему здоровья и удачи в восстановлении».

