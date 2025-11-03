Путин заплатит адскую цену за каждый миллиметр своей алчности 1 Владимир Пастухов

3.11.2025, 18:37

2,950

Кремль сам себя загнал в ловушку.

Я не думаю, что можно всерьез говорить об изменении отношения Трампа к Путину (о чем сейчас противоестественно много говорят). Во-первых, мы не знаем, было ли у Трампа в принципе какое-либо отношение к Путину, — мне вообще кажется, что Трамп в отношении всех, кроме себя, амбивалентен. А во-вторых, если и было, то мы никогда не узнаем, каким оно было на самом деле — на словах Трамп всех любит. По очереди.

По ходу встречи Трампа с Си явных признаков того, что тема отношения к Путину и вообще тема России была сущностной, не наблюдалось. Саму встречу с Си Трамп постфактум охарактеризовал как исключительно успешную, что косвенно могло бы омрачить настроение Путина, так как любое реальное улучшение отношений США и Китая обесценивает его игру на американо-китайских противоречиях. Но тут есть нюансы: верить словам Трампа о новой дружбе с Си можно не больше, чем о старой дружбе с Путиным.

Восторг Трампа от встречи с Си в целом напомнил мне эмоции еврея, продавшего козу, из старого одесского анекдота (раввин посоветовал еврею, жаловавшемуся на жизнь, купить козу, а когда тот продолжил жаловаться еще и на козу, посоветовал продать ее, после чего еврей испытал огромное облегчение). Так и Трамп: сначала начал торговую войну, нарвался на блокировку поставок редкоземельных металлов и закупок сои как на ожидаемый ответный ход, и, отыграв разморозку запрета на поставки, которого, выражаясь его высокопарным слогом, «вообще не должно было быть», радуется как ребенок.

Думаю, до окончательного размежевания Америки и Китая достаточно далеко, и у меня вообще нет уверенности, что это случится именно при Трампе. Стороны принюхиваются друг к другу и пока предпочли не обострять отношения, «купив» себе немного времени. Таким образом, ситуация в американо-китайских отношениях подвисла. А это значит, что и в отношениях с Путиным у Трампа может образоваться пауза, так как эти ситуации напрямую между собою связаны. Думаю, это Трамп понимает. Я бы на его месте в этом случае занял выжидательную позицию, не форсируя события: как говорится, либо шах, либо ишак, рано или поздно, выдохнутся

Похоже, именно это и происходит на «российско-украинском треке». Я не могу избавиться от чувства, что переговорный процесс поставлен на hold до разрешения или неразрешения ситуации «на земле» (под Покровском в первую очередь) в ту или иную сторону. В этой связи слова Трампа о его отношении к Путину действительно не значат ровным счетом ничего. А вот его дела говорят сами за себя и свидетельствуют о том, что он дарит Путину время либо доказать свою способность оккупировать Донбасс, либо расписаться в своей неспособности это сделать.

При этом речь не идет о помощи Путину. Ему дают время, но не возможности. Все необходимое для обороны Украина исправно продолжит получать, пусть и за европейские деньги. Так что ни о какой «форе» для Путина речь не идет. Он заплатит адскую цену в человеко-километрах за каждый миллиметр своей алчности. Но и Зеленскому «форы» не будет. Пока ситуация под Покровском не разрешится сама собою, Трамп никаких резких телодвижений с ракетами или еще чем-то, что может пересечь очередные «красные линии» Москвы, принимать не будет. Он будет ждать истощения амбиций сторон и новых возможностей для себя.

В общем, Покровск оказался не столько важным стратегическим, сколько важным символическим эпицентром войны, на который замкнулось слишком много сугубо политических решений. Если его судьба решится до Нового года — один сценарий, к весне — другой, к лету — третий. Трамп будет ориентироваться на «естественное течение событий» при принятии окончательных решений. Ну и на то, как пойдет дальше разговор с Китаем, разумеется, для чего тоже нужно время. Ему торопиться пока некуда.

Владимир Пастухов, Telegram

