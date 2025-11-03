На подъездах к Крымскому мосту образовалась очередь из сотен автомобилей

На подъездах к Крымскому мосту образовалась очередь из сотен автомобилей3
- 3.11.2025, 19:09
Из-за досмотра машин.
В очереди на проезд по Крымскому мосту с обеих сторон зафиксировали 560 автомобилей по состоянию на 18:00 по Минску. Информация об этом появилась в Telegram-канале, отслеживающем ситуацию на подъездах к мосту.
«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 200 транспортных средств. Время ожидания около часа», — говорится в публикации.
При этом со стороны Керчи ожидают проезда 360 машин.
3 ноября очередь у Крымского моста начала формироваться после 12:00. Уже к 15:00 в ней находились 70 транспортных средств со стороны Тамани и 280 — со стороны Керчи.