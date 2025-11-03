закрыть
3 ноября 2025, понедельник, 19:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На подъездах к Крымскому мосту образовалась очередь из сотен автомобилей

3
  • 3.11.2025, 19:09
На подъездах к Крымскому мосту образовалась очередь из сотен автомобилей

Из-за досмотра машин.

В очереди на проезд по Крымскому мосту с обеих сторон зафиксировали 560 автомобилей по состоянию на 18:00 по Минску. Информация об этом появилась в Telegram-канале, отслеживающем ситуацию на подъездах к мосту.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 200 транспортных средств. Время ожидания около часа», — говорится в публикации.

При этом со стороны Керчи ожидают проезда 360 машин.

3 ноября очередь у Крымского моста начала формироваться после 12:00. Уже к 15:00 в ней находились 70 транспортных средств со стороны Тамани и 280 — со стороны Керчи.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко сам сдал свою «шестерку»
Лукашенко сам сдал свою «шестерку» Евгений Афнагель
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого Ирина Халип
«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип
Путин и Лукашенко атакуют Литву
Путин и Лукашенко атакуют Литву Петр Олещук