3 ноября 2025, понедельник, 19:24
Анджей Сапковский рассказал об отношениях с создателями игр «Ведьмак»

  • 3.11.2025, 19:14
Анджей Сапковский рассказал об отношениях с создателями игр «Ведьмак»

Отношения между писателем и компанией некогда переживали период напряженности.

Известный польский писатель Анджей Сапковский, недавно представивший свою новую книгу «Перекресток воронов», на мероприятии, посвященном выходу новинки, поделился своим видением сотрудничества с разработчиками видеоигр «Ведьмак» из CD Projekt RED. По словам автора, он вполне удовлетворен условиями текущих контрактов, заключенных со студией, и выразил надежду на сохранение сложившихся партнерских отношений. Об этом сообщает издание GamesRadar.

Сапковский уточнил, что если на этапе создания первой игровой трилогии авторы регулярно обращались к нему за консультациями, то в последнее время такое взаимодействие происходит значительно реже. Он также подчеркнул, что не принимает никакого участия в разработке следующей части саги, которая носит рабочее название «Ведьмак 4».

Стоит отметить, что отношения между писателем и компанией некогда переживали период напряженности. Ранее Сапковский инициировал судебный процесс, требуя пересмотра выплат, ссылаясь на польское законодательство. Причиной послужил тот факт, что лицензирование его творчества принесло CD Projekt RED прибыль, существенно превысившую первоначальные ожидания.

Впоследствии конфликт был урегулирован. В одном из интервью автор признал свою ошибку, связанную с тем, что в прошлом он не смог поверить в колоссальный потенциал CD Projekt RED и вместо доли от прибыли настоял на единовременной выплате.

