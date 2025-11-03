«Мы на рынке труда Литвы и Польши очень востребованы» 1 3.11.2025, 19:27

Белорусские дальнобойщики рассказали об условиях работы в ЕС.

Наши соседи из ЕС поочередно закрывают пограничные переходы. Тем временем появляются новые банковские ограничения по отношению к белорусам. На фоне таких новостей «Зеркало» поинтересовалось у дальнобойщиков-соотечественников, которые трудятся в Евросоюзе, влияют ли перекрытые границы и проблемы со счетами на их работу.

«Круг примерно на 150 километров, зато не надо ждать выезда сутками»

Николай трудится обычно по четыре месяца, а потом два отдыхает. С занятостью сейчас все хорошо, признается он.

— Работа есть без каких-либо проблем. Компания оплачивает все простои, выходные. Средняя зарплата выходит до 3 тыс. евро в месяц (до 10 340 рублей по курсу Нацбанка на 3 ноября. — Прим. ред.). При этом мы живем в отеле, каждый в отдельном номере, есть все удобства. И ездим обычно по 8−9 часов в сутки. То есть два человека на одной машине меняются: один в дороге, а второй в это время отдыхает в отеле.

Закрытие литовской границы Николаю не создало дополнительных трудностей. Он и ранее старался избегать ездить через нее домой или на работу, потому что там всегда были большие очереди. Вместо этого он из Беларуси ездит через Латвию — там границу удается пройти гораздо быстрее.

— Это круг, зато не надо ждать выезда сутками. Дороги по Латвии и Литве не такие скоростные, как в Польше, но все равно так проще добираться до работы. А место работы у меня больше чем за 2 тыс. километров от дома. И ждать несколько суток на своей машине на границе — такое себе.

С каденции на родину белорус выбирает путь через Польшу, чтобы без проблем везти домой наличные евро — там нет ограничений.

— В Латвии сначала спрашивают, а потом приходит служебная собака, которая обыскивает машины. И если ты говоришь, что есть евро, тебя разворачивают менять их на доллары. А если не скажешь и найдут — вплоть до конфискации, — объясняет водитель.

У белоруса открыт счет в обычном европейском банке, в том числе поэтому его не затронули ограничения онлайн-банка Revolut. У мужчины есть вид на жительство одной из стран ЕС. Там, по словам собеседника, ему без проблем как раз сейчас обменивают карточку на новую.

— А так никаких проблем в связи с моим гражданством я не испытывал по банковскому счету, не было каких-то просьб что-то подтвердить.

— В ЕС для белорусов все зависит от конкретного человека. Если он нацелен на работу, хочет трудиться, если он будет добросовестным работником, возможно, в каком-то месте не получится, — рассуждает Николай. — Но в любом случае возможно будет найти нормальное место трудоустройства, потому что хороших работников ценят, с ними стараются считаться, учитывать их интересы. Тем более что водители в Европе до сих пор в дефиците. Считаю, что это хорошо, потому что при работе ранее в Беларуси 3 тыс. евро для меня была практически годовая зарплата. Я живу в небольшом городе. А тут столько могу получать за месяц, при этом без какого-то физического и эмоционального напряжения от слова совсем. Поэтому я считаю, что если человек адекватный, если он хочет работать, то в Европе он всегда может найти себе место без вопросов.

«Из-за политической обстановки, естественно, появились дополнительные сложности с документами».

Николай рассказал, что примерно такие же деньги можно зарабатывать в России, к тому же там не так сложно с документами, потому что не нужны визы или ВНЖ, которые регулярно надо обновлять.

— Но за счет того, что здесь (в странах ЕС. — Прим. ред.) работа идет по режиму труда и отдыха, здесь работать намного проще. То есть каждый день я знаю, что я смогу и отдохнуть, и поспать, и что у меня будут выходные. Да и в целом работать намного приятнее, и более адекватное отношение к себе получаешь, чем в России.

«Особых проблем не ощутил. Разве только мелкие неурядицы».

Павел приехал на новую каденцию как раз в конце октября. И закрытая литовская граница едва не стала проблемой:

— Мы до конца не понимали, что будет с границей. Но выяснилось, что с литовским ВНЖ ее можно пересекать. А у многих водителей, которые работают на литовские фирмы, он есть.

На погранпереходе пришлось простоять около семи часов, еще два ушло непосредственно на пересечение границы.

— Пусто, машин немного, двигались только в направлении Литвы, но было медленно. А всего за пару дней до этого коллеги ехали — говорили, что прошли за один час вместе со временем отстойника.

Возвращаться домой Павлу предстоит более чем через два месяца — неизвестно, какой к тому времени будет ситуация на границах. Его знакомые рассказывали, что с этим сложнее, чем с выездом из Беларуси.

Что касается финансов, то и тут белорусу повезло — у него есть карта литовского банка, поэтому блокировка Revolut его не затронула. Он также считает, что многие водители из Беларуси, работающие в соседней стране ЕС, открывают счета в местных банках, поэтому, полагает Павел, вероятно, большинства из них этот вопрос тоже не коснулся.

— Особых проблем я не ощутил. Разве только какие-то мелкие неурядицы. Проблемы я вижу только со стороны нашей власти. Столько неприятностей она доставляет на границах ЕС, плюс эти высказывания в их сторону. Все остальное — это последствия. Так что будем работать здесь до последней возможности. Мы на рынке труда Литвы и Польши очень востребованы. В Россию ехать совсем не хочется, а дома — скорее алкоголизм от нищеты и безделья.

«С визой помогла фирма — повезло»

Глеб тоже признался, что на себе ощутил последствия закрытия границ. Пришлось делать большой круг и ехать в Литву через польскую границу, что дольше и дороже.

— Когда ехал на работу, Литва ограничивала проезд, из-за этого на польской границе были большие очереди из автобусов. И хоть я постоянно езжу на работу на автобусе, тогда в августе пришлось подсаживаться к человеку, у которого уже подходила электронная очередь, — говорит Глеб. — Тут такая ситуация, что в любом случае страдают все, если Польша закрывает границу, то вся Беларусь едет через Литву, и там получается коллапс, и так же с точностью до наоборот, если проезд закрывает Литва.

О проблемах со счетами водитель даже не слышал. Так что если его это и касается, «еще предстоит об этом узнать».

— Я работаю так с 2020-го. В целом по работе ничего не поменялось за эти годы. Но из-за политической обстановки, естественно, появились дополнительные сложности с документами. Кому-то в Литве не дают или же вовсе забирают ВНЖ, в Польше же проблематично открыть визу. Мне в прошлый раз помогла открыть ее моя фирма. Она большая и может себе такое позволить, если заинтересована в своих работниках, так что с этим мне повезло.

