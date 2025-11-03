В Солигорске заметили необычный автомобиль 3.11.2025, 19:44

Фото: esoligorsk.by

Такого в мире больше нет.

На дорогах Солигорска заметили необычный автомобиль, который привлекает внимание прохожих и других водителей, а у любителей ретро вызывает настоящую эйфорию. Что это за автомобиль и сколько чего ушло на его создание? Издание «Электронный Солигорск» поговорило с создателем и владельцем машины.

Владелец, оказавшийся скромным собеседником, поделился, что на создание Ford Coupe Custom Street Rod у него ушло около трех с половиной лет.

Фото: esoligorsk.by

Это не первая собранная им машина. До этого был еще один интересный проект.

«Кастомной сборкой автомобилей я увлекаюсь давно. Если говорить именно об этом автомобиле, то на его создание вдохновили автомобили марки «Форд» 1938 года. Двигатель — 3,5 литра от Infiniti FX35. Кузов собирал сам, без первоначальной базы. Сейчас езжу на машине сам», — поделился автолюбитель.

Фото: esoligorsk.by

Также солигорчанин рассказал, что кастомная сборка автомобилей — это не основная его деятельность. Занимается он этим в свободное от основной работы время. Интересные задумки и планы есть, но говорить о них пока рано.

