В Беларуси заметили необычного дрозда

  • 3.11.2025, 20:08
  • 1,276
В Беларуси заметили необычного дрозда
Бурый дрозд

Новый вид?

В Полоцком районе зафиксированы две птицы очень похожие на бурого дрозда (Turdus eunomus). Как сообщает telegram-канал «Дзікая прырода побач», с помощью фотоловушки пернатых снял фотоанималист и видеоблогер Александр Эрдман.

Уточняется, что бурый дрозд внешне похож на белобровика, который водится в Беларуси, но крупнее.

Кадр с фотоловушки Александра Эрдмана

– Вид распространен в лесотундре Сибири, а зимует обычно в южной Азии, – говорится в сообщении. – Иногда сибирские дрозды могут залетать осенью в Европу.

Слева бурый дрозд, фото Alpsdake, CC BY-SA 4.0 Wikimedia Commons; справа белобровик, фото Вадима Пушкарчука, чат @ptushkafota

Белорусской орнито-фаунистической комиссии (БОФК) предстоит решить, станет ли пернатый 345-м видом в списке птиц Беларуси. Напомним, 344-й пункт в нем появился в октябре, когда в стране обнаружился белозобый дрозд, который гнездится в Скандинавии, а зимует в Средиземноморье. Его тоже заметили в Витебской области.

