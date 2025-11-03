В Беларуси заметили необычного дрозда 2 3.11.2025, 20:08

Бурый дрозд

Новый вид?

В Полоцком районе зафиксированы две птицы очень похожие на бурого дрозда (Turdus eunomus). Как сообщает telegram-канал «Дзікая прырода побач», с помощью фотоловушки пернатых снял фотоанималист и видеоблогер Александр Эрдман.

Уточняется, что бурый дрозд внешне похож на белобровика, который водится в Беларуси, но крупнее.

Кадр с фотоловушки Александра Эрдмана

– Вид распространен в лесотундре Сибири, а зимует обычно в южной Азии, – говорится в сообщении. – Иногда сибирские дрозды могут залетать осенью в Европу.

Слева бурый дрозд, фото Alpsdake, CC BY-SA 4.0 Wikimedia Commons; справа белобровик, фото Вадима Пушкарчука, чат @ptushkafota

Белорусской орнито-фаунистической комиссии (БОФК) предстоит решить, станет ли пернатый 345-м видом в списке птиц Беларуси. Напомним, 344-й пункт в нем появился в октябре, когда в стране обнаружился белозобый дрозд, который гнездится в Скандинавии, а зимует в Средиземноморье. Его тоже заметили в Витебской области.

