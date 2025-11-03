Соболенко поставила только одну теннисистку выше себя

Соболенко поставила только одну теннисистку выше себя1
- 3.11.2025, 20:24
Первая ракетка мира приняла участие в занятном «челлендже».
Первая ракетка мира из Беларуси согласилась принять участие в занятном «челлендже», из которого выяснилось ее отношение к соперницам.
Видеофрагмент приведен в аккаунте Firsrt&Red в Instagram-аккаунте.
В нем Арине Соболенко необходимо было молчать, пока она не услышит фамилию теннисистки, которую считает лучше, чем она. В итоге Арина не проронила слова, когда прозвучали имена Жасмин Паолини, Аманды Анисимовой, Кори Гауфф, Марии Шараповой и Иги Свентек. Белоруска остановила игру, только когда услышала про Серену Уияльмс – чемпионку 23 турниров “Большого шлема”.