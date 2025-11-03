закрыть
3 ноября 2025, понедельник, 20:55
Соболенко поставила только одну теннисистку выше себя

  3.11.2025, 20:24
Арина Соболенко
Фото: Getty Images

Первая ракетка мира приняла участие в занятном «челлендже».

Первая ракетка мира из Беларуси согласилась принять участие в занятном «челлендже», из которого выяснилось ее отношение к соперницам.

Видеофрагмент приведен в аккаунте Firsrt&Red в Instagram-аккаунте.

В нем Арине Соболенко необходимо было молчать, пока она не услышит фамилию теннисистки, которую считает лучше, чем она. В итоге Арина не проронила слова, когда прозвучали имена Жасмин Паолини, Аманды Анисимовой, Кори Гауфф, Марии Шараповой и Иги Свентек. Белоруска остановила игру, только когда услышала про Серену Уияльмс – чемпионку 23 турниров “Большого шлема”.

